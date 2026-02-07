En las últimas horas se ha difundido por redes sociales que Diomedes Dionisio Díaz, hijo del extinto cantante Diomedes Díaz, ‘El Cacique de la Junta’, murió en una clínica de Valledupar, debido a una enfermedad hepática. Sin embargo, todo se trata de falsos rumores y el heredero de la dinastía Díaz, sigue hospitalizado.

Se puedo verificar que el también cantante permanece internado en la Clínica Pediátrica Simón Bolívar, de esta capital, por un cuadro de descompensación, ha sido estabilizado y le practican varios exámenes clínicos.

Elver Díaz, uno de los representantes de la familia, y tío de Diomedes Dionisio expresó: ‘Que ha muerto ¡Ni Dios lo quiera!, él se encuentra en la clínica recibiendo atención médica, está estable, está hablando. Por favor más bien oremos por Diomedes Dionisio, con el favor de Dios todo le va a salir bien, por ahora sigue bien y pronto estará nuevamente cantando”.

