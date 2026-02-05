Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, no ve la hora de que Junior arranque su participación en la Copa Libertadores 2026 en el estadio Jaime Morón León. El mandatario de la ciudad heroica se reunió este jueves con Fuad Char Abdala y Antonio Char, accionistas del equipo rojiblanco, para darles un parte de tranquilidad y para ir finiquitando detalles de la ‘mudanza’ a suelo auriverde.

“Es un gran honor el poder vincularnos en estos momentos con Junior, tras esa dificultad que tienen por la intervención al Metropolitano y que el Romelio no cuenta con el aforo obligatorio para torneos Conmebol”, expresó Turbay, quien aseguró que Cartagena ofrece todas las garantías necesarias para albergar los partidos internacionales. “Cartagena es la mejor decisión que pudieron tomar para jugar esta fase de grupos. Les vamos a dar todas las garantías”, añadió en diálogo con EL HERALDO.

Dumek subrayó que la llegada de la Copa Libertadores va más allá de lo deportivo y representa una vitrina internacional para la ciudad. “La Copa Libertadores en Cartagena es mucho más que fútbol para nosotros, es la oportunidad de promocionar a la ciudad, apoyados en un torneo de tanta historia y que puede llegar a todos los lugares del mundo”, afirmó.

En ese sentido, anunció que la Alcaldía planea acompañar a la delegación de Junior al sorteo del torneo en Asunción, “junto a la Secretaría de Turismo y el Instituto de Deportes”, con el objetivo de promocionar a Cartagena en las ciudades de los rivales que enfrente el equipo barranquillero. “En todas esas ciudades Cartagena va a llevar la promoción de la ciudad, va a invitar a los hinchas de esos equipos a visitar a Cartagena y vamos a armar toda una experiencia alrededor de la ciudad”, señaló.

Sobre la logística para los hinchas de Junior que se desplacen a la capital de Bolívar, Turbay explicó que ya se trabaja con distintos sectores económicos.

“Estamos construyendo con Acodres, con los hoteles y los hostales una oferta súper especial para los hinchas de Junior, no solo atractiva en precio sino atractiva en la posibilidad de que usted vaya a Cartagena, disfrute de la ciudad todo el día y en la noche vaya a ver a su equipo”, indicó. Según el mandatario, la idea es garantizar “las condiciones necesarias para pasar un día inolvidable”, cuyos detalles se darán a conocer una vez se realice el sorteo.

En cuanto al estadio Jaime Morón, escenario que recibirá los encuentros, el alcalde recordó las recientes adecuaciones realizadas para el Sudamericano Sub-17 y anunció nuevas mejoras. “Le hicimos las mejoras que nos exigió la Federación Colombiana de Fútbol, pero no contento con eso, cuando escuché la preocupación de la gente de Junior frente a la iluminación, les acabo de mostrar lo que es el quinto mástil de iluminación que vamos a instalar ahora a finales de febrero y una estructura de iluminación sobre la cubierta de occidental de sombra”, explicó. También confirmó la autorización de una segunda pantalla y la remodelación de los camerinos principales. “Si antes estaban en categoría de recibir la Copa, ahora van a estar mucho mejores”, sostuvo, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de albergar partidos de Liga o instancias definitivas. “Cartagena también se pone a disposición para que se jueguen partidos tipo A”, dijo.

Turbay aseguró que la misión de Conmebol que visitará la ciudad el 14 y 15 de febrero encontrará “un estadio digno, de 18 mil espectadores, pero en condiciones de recibir cualquier rival de Copa Libertadores, por más encopetado que sea”.

Sobre la inversión realizada, precisó que asciende a “ocho mil millones totalmente constatados y garantizados los recursos”, y proyectó un impacto económico significativo. “De cada peso que invertimos, son seis pesos que retornan a la ciudad”, afirmó.

Su ruptura con el Real Cartagena

Finalmente, el alcalde se refirió a su relación con el Real Cartagena y confirmó que este año no participa en el manejo del club.

“Yo tengo la impresión que mientras nosotros estábamos pensando en la ‘A’, los directivos y dueños del equipo se querían quedar en la ‘B’”, manifestó, explicando que esa diferencia de visión lo llevó a retirarse.

Aunque garantizó que el estadio seguirá al servicio del equipo, fue crítico con la actual estructura administrativa. “Yo creo que el problema no es de técnico ni de jugadores, el problema es de imagen corporativa”, aseguró, y señaló que solo un cambio profundo en la propiedad podría transformar el rumbo del club. “Si eso pasa, seguramente el aura y la energía del equipo cambiarán y podremos ver al Real, en 2027, en la primera categoría”.

Al profundizar en las diferencias con la organización ‘Colombia Gol’, encabezada por Helmuth Wennin, Turbay insistió en que se trata de objetivos opuestos. “Mientras ellos son formadores y venden jugadores, nosotros queremos un equipo en la primera categoría consolidado”, dijo. Enfatizó que la ciudad no quiere un club formador, sino protagonista. “La ciudad quiere estar en la A, la ciudad quiere ser protagonista, la ciudad quiere pensar en grande”, concluyó.