Se han encendido las alarmas en el mundo del ‘diomedismo’, debido a que uno de sus hijos, Diomedes Dionisio Díaz Aroca fue ingresado de urgencia a una clínica de Valledupar y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Pediátrica Simón Bolívar de Valledupar, luego de presentar una descompensación que obligó a suspender varios compromisos de su agenda artística.

De acuerdo con información preliminar, el artista venía presentando quebrantos de salud desde el pasado fin de semana, situación que se agravó en las últimas horas y motivó su traslado al centro médico valduparense, donde fue sometido a una serie de exámenes médicos para establecer la causa exacta de su condición.

Personas cercanas al entorno del músico indicaron que, debido a este episodio, Díaz no pudo cumplir con algunas presentaciones previamente programadas. Hasta el momento, no se ha emitido un parte médico oficial que detalle su diagnóstico ni su evolución clínica.

De manera preliminar, se ha mencionado que el cuadro podría estar relacionado con una posible cirrosis hepática, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente por los médicos tratantes.

Hasta el momento, la clínica no ha emitido un parte médico definitivo, por lo que la evolución del artista sigue siendo reservada. Esta falta de información concreta ha incrementado la expectativa y la preocupación entre quienes siguen de cerca su carrera y la historia de la familia Díaz, una de las más influyentes y queridas del vallenato.

Diomedes Dionisio es hijo del cantante de música vallenta, Diomedes Díaz y Denis Aroca, luego de una relación fugaz. Diomedes frecuentaba la tienda de abarrotes de la familia Aroca, la cual era atendida por el padre de Denis.

Tras una fiesta y un encuentro en la casa de Santos González en febrero de 1980, Diomedes y Denis concibieron a Diomedes Dionisio, quien nació el 9 de noviembre de ese mismo año.

En 1999 Diomedes Dionisio grabó un álbum con el acordeonero Rolando Ochoa, hijo de Calixto Ochoa, y formaron la agrupación “Los Hijos de Los Grandes” alcanzando los primeros puestos en las listas de música vallenata en Colombia.

Son más de 10 álbumes los que ha producido el cantante de música vallenata,