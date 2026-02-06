La cantante colombiana Shakira comienza el sábado la “residencia centroamericana” en El Salvador, el único país de la región donde actuará la “loba”, con cinco fechas repartidas en dos fines de semana en medio del entusiasmo de sus seguidores y de reacciones divididas por el supuesto apoyo gubernamental, encabezado por el presidente Nayib Bukele, para hacer posible los eventos.

Mientras los seguidores de El Salvador y del resto de países de la región celebran la oportunidad de ver a su ídolo, algunos sectores de la sociedad civil y salvadoreños desde las redes sociales cuestionan el supuesto uso de recursos públicos para condicionar la presentación artística.

Shakira anunció tres conciertos de su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ en San Salvador el pasado diciembre, agotando las entradas en menos de 24 horas.

En medio de la fiebre por lograr entradas, Bukele publicó en X: “El Salvador está cambiando y Centroamérica también. Shakira agotó todos los boletos de sus 3 fechas en menos de 24 horas. Sé del enorme esfuerzo que están haciendo los productores para extender esta impresionante residencia centroamericana, con sede en nuestro país”.

A lo que Shakira respondió horas después con un breve mensaje: “Gracias, El Salvador y Centroamérica. ¡Vamos con dos fechas más!”.

Con lo que sumó otros dos conciertos para un total de cinco eventos a celebrarse los días 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero en el Estadio Nacional Jorge ‘Mágico’ González, en San Salvador; convirtiendo a este pequeño país -de unos 6 millones de habitantes- en el único de Centroamérica que verá actuar a la estrella del pop.

San Salvador será, además, una de las capitales donde la artista internacional celebre más conciertos en Latinoamérica, solo por detrás de Ciudad de México, donde la cantante logró hacer doce fechas ante 780.000 espectadores.

Críticas a Bukele

Usuarios de redes sociales han criticado al presidente Bukele por, supuestamente, traer el concierto de la colombiana a El Salvador para “mejorar la imagen del país”, en medio de los esfuerzos del Gobierno por atraer turismo y proyectar la mejoría de la seguridad, tras años de altos índices de delincuencia.

El Gobierno salvadoreño ha subido a sus redes sociales un video promocional dando la bienvenida a aquellos turistas que aterricen en el país en el marco del concierto: “Shakira te espera, nosotros también”. Junto con un enlace de una “agenda” para “vivir la experiencia de la Residencia Centroamericana”.

La Administración de Bukele ha promocionado otros espectáculos musicales con artistas internacionales a través de sus canales digitales como Mike Bahía, Juan Luis Guerra, Elvis Crespo o Iron Maiden.

Además, algunos medios locales publicaron que el Gobierno habría comprado entradas como una supuesta estrategia para atraer más extranjeros al concierto así como una supuesta residencia para “la loba”, sin que ninguna de esas informaciones hayan sido confirmadas.

“Contrarrestar críticas”

Para Marina de Esperanza, socióloga y catedrática universitaria, la presencia de Shakira en El Salvador “eleva” la apertura del país para este tipo de eventos, pero analiza que “no hay que dejarse llevar por lo fantasioso del momento”.

“Lo significativo de este momento es la forma de publicitar los eventos por porte del Gobierno y sus instituciones, que va en función de contrarrestar las críticas internacionales de organizaciones sobre las acciones implementadas para bajar los índices de criminalidad, muchas de ellas cuestionadas por saltarse la garantía de derechos humanos”, dijo en una declaración compartida a EFE.

Considera que “es de esperar que la artista hable bien del país, en cuanto seguridad y sobre la apertura para este tipo de espectáculos”, aunque, señala, “es de recordar que, a pesar de la inseguridad que por mucho tiempo sufrió el país, siempre hubieron conciertos de diferentes artistas, pero sin el armamento publicitario que hoy se tiene”.

Rodrigo Sura/EFE AME2536. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 06/02/2026.- Fotografía que muestra un aviso publicitario que anuncia el concierto de la cantante colombiana Shakira en el Estadio Jorge "El Mágico" González este jueves, en San Salvador (El Salvador). Shakira comienza el sábado la 'residencia centroamericana' en El Salvador, el único país de la región donde actuará la 'loba', con cinco fechas repartidas en dos fines de semana, en medio del entusiasmo de sus seguidores y de reacciones divididas por el supuesto apoyo gubernamental, encabezado por el presidente Nayib Bukele, para hacer posible los eventos. EFE/Rodrigo Sura

“Bien por El Salvador y por su ‘economía’ por ser el epicentro de este tipo de eventos, pero es importante analizar que políticamente y socialmente esto es utilizado para elevar aún más ese discurso que el país ‘es el más seguro’ de este continente”, añade.

San Salvador, listo para recibir a la “loba”

No es la primera vez que la artista pisa suelo salvadoreño, después de participar en 1998 en un programa de televisión. Ahora, la capital de El Salvador se prepara para recibir a la “loba” en un escenario montado en el estadio principal del país e, inclusive, un mural en su honor.

La obra artística lleva la firma del grafitero salvadoreño Efraín Orellana, conocido como TNT, y está compuesta por el rostro de Shakira con el mapa de El Salvador de fondo y otros símbolos representativos del país centroamericano.