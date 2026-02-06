¡A envolverse en el compás de La Guacherna! Uno de los viernes más esperados por los carnavaleros ha llegado. Hoy la ciudad se deja llevar por la música, por el golpe del tambor y por esa alegría que solo aparece cuando la noche es de Carnaval.

La carrera 44 se engalana para recibir a miles de espectadores que desde temprano buscarán la mejor ubicación para observar desde las cuatro de la tarde una nueva edición del evento nocturno más importante de la Fiesta.

Quizá no pase Shakira ni aparezca alguna figura camuflada que robe miradas, pero quienes vayan esta noche a la Guacherna serán testigos de un hecho histórico. Este año será el de mayor participación que se haya vivido, con cerca de 20.000 artistas tomándose las calles y convirtiendo la noche en un río de música, baile y tradición.

La gran novedad será el regreso de 27 grupos de tradición, todos ganadores del Congo de Oro, que volverán a este escenario emblemático acompañados por más de 25 artistas y orquestas en vivo.

El desfile estará organizado en once bloques que recorrerán todo el universo del Carnaval desde sus diferentes expresiones, integrando el bloque institucional, la participación de la tercera edad, proyectos de inclusión, líderes de la tradición, expresiones de los bailes cantados, grupos folclóricos ganadores del Congo de Oro, empresas, disfraces y agrupaciones folclóricas de excelencia, en un recorrido que permitirá al público vivir la diversidad y la riqueza patrimonial de la celebración.

Cortesía

Honrando el patrimonio

La Guacherna 2026 también será un homenaje a la raíz. El desfile celebrará los bailes cantados afrodiaspóricos del Caribe colombiano, los mismos que nacieron cerca del río Magdalena y han pasado de generación en generación.

El bullerengue, el mapalé, la tambora, los sones de negros y la danza del Congo estarán en el centro de la escena. Estas expresiones fueron declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación por la Ley 2520 del 4 de agosto de 2025, un reconocimiento a su valor cultural y a la gran historia que cargan.

“Estas 27 danzas regresan nuevamente a ser la delicia de La Guacherna. Danzas de relación, danzas de tradición, danzas ganadoras de Congo que habían dejado de salir. El Congo, su representación, Son de Negro, todas van a estar ahí”, dijo el director de Carnaval de Barranquilla S.A.S., Juan José Jaramillo.

La Guacherna de este año no será una más en la historia del Carnaval de Barranquilla. Así lo deja claro Jaramillo, quien anticipa una noche larga, intensa y de mucha tradición.

“Es un recorrido de nuestra raíz. Antes de la llegada de la reina, prevista para alrededor de las siete y media de la noche, el público vivirá una puesta en escena mágica”.

Cortesía

La reina del Carnaval 2026, Michelle Char, llegará para rendir un gran homenaje a los bailes cantados, en un momento clave para el país, que hoy reconoce la diáspora afrocolombiana y la fuerza cultural que habita en las orillas del Magdalena. Esa energía de la arteria fluvial, será el hilo conductor de esta Guacherna temática, bautizada ‘Río de voces y faroles’.

Los bailes cantados son memoria viva, y no hay mejor manera en que los puede definir el gestor cultural y rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2006, Lisandro Polo, al explicar el valor de estas expresiones que hoy ocupan un lugar central en la identidad del Caribe colombiano.

Para Polo, los bailes cantados hacen parte de la diversidad cultural, de los saberes ancestrales y populares que enriquecen la región. “Su esencia está en la unión natural entre el baile y el canto, dos lenguajes que no compiten, sino que se complementan. Aquí no hay instrumentos melódicos que dirijan el ritmo: el protagonismo lo tienen las voces, los tambores y las palmas”.

La Guacherna es también el resultado de un proceso silencioso de trabajo, formación y cuidado artístico que, año tras año, busca elevar la experiencia del desfile sin perder su esencia popular.

Así lo explica Mónica Lindo, asesora artística del Carnaval para los desfiles, quien señala que la Guacherna ha venido pasando por procesos de cualificación enfocados en mejorar el paisaje visual como un componente clave de la fiesta. “La intención es que cada grupo no solo desfile, sino que cuente una historia desde el movimiento, el vestuario y la forma de habitar la calle. Durante los meses previos se han desarrollado talleres de comunicación asertiva, preparación física e interpretación”.

Cortesía

Entre los grandes exponentes que harán parte del desfile se destacan:Lina Babilonia, Nelly Herrera y Álvaro Ricardo, Altafulla, Kevin Flórez, Sensación Orquesta, G Black, la Nómina del Pin, Koffee El Cafetero, Will Fiorillo, Rumba Caribe, MCcar, Dexter Hamilton, Akanny, DJ Doranc, Aria Vega, Nolan Orquesta, entre otros referentes que le pondrán sabor a la noche.

¡Qué sorprenda la monarquía!

Uno de los momentos más esperados de la noche será el paso de los reyes del Carnaval, Michelle Char y Adolfo Maury. La reina dejó pistas, pero guardó el secreto de su vestuario para esta noche. Explicó que en sus redes se pueden encontrar señales de lo que será su vestuario, titulado ‘Aquí suena Rosa’. “Desde el día cero siempre quise ser como una flor que resplandece”.

Mientras el público espera con ansias el momento, el rey Momo fue el gran protagonista de aquella presentación vestido de María Moñito, todo un personaje icónico de la Fiesta que él ahora se encargará de encarnar.