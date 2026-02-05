La Gran Parada Departamental del Folclor, que se realizará este domingo 8 de febrero, hace parte de la Ruta de la Tradición de la Gobernación del Atlántico, una iniciativa que recorre los municipios del departamento para exaltar sus expresiones culturales más representativas, con el liderazgo de la embajadora del Carnaval del Atlántico, Stefany Martínez Barceló.

Lea aquí: Juan Gabriel Vásquez explora la memoria y la ficción en el segundo día del Hay Festival Joven Barranquilla

Galapa volverá a latir al ritmo del tambor, la danza y la tradición con la edición 44 de la Gran Parada, el evento más emblemático del Carnaval del municipio y una de las fechas más importantes del Carnaval del Atlántico.

El evento es organizado por la Alcaldía Municipal de Galapa y cuenta con el respaldo de la Gobernación del Atlántico.

Para los galaperos la Gran Parada no es solo un desfile, es la máxima expresión del alma cultural del municipio, un territorio que históricamente ha sido “La tienda del Carnaval”, proveedor de saberes, máscaras, comparsas, carrozas y hacedores que nutren el Carnaval del Atlántico y de Barranquilla, con el sello orgulloso de “Hecho en Galapa”.

Legado que se honra y se proyecta

Este evento fue impulsado por gestores y líderes culturales visionarios, entre ellos Edilma Henríquez, Fermín Ahumada (q.e.p.d.) y Óscar Fernández (q.e.p.d.), quienes sentaron las bases de una tradición que hoy sigue creciendo gracias al respaldo comunitario y al compromiso institucional.

En esta edición,150 grupos folclóricos, disfraces individuales y colectivos, junto a 7.000 hacedores del Carnaval, recorrerán las calles del municipio en un desfile cargado de música, danza, color y tradición, lo que ratifica a Galapa como uno de los semilleros más importantes del folclor en el Atlántico.

Cortesía En este desfile las danzas orgullo de Galapa son las protagonistas.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, destacó el papel fundamental de los gestores y hacedores culturales en la preservación de las tradiciones y en el fortalecimiento del Carnaval.

“Galapa es un territorio donde el Carnaval se construye desde el trabajo constante de sus gestores y hacedores culturales, quienes con su saber, creatividad y compromiso mantienen viva la tradición. Ellos son el corazón de nuestras fiestas y los verdaderos portadores de la identidad del Atlántico. Desde la Gobernación seguimos respaldando estos procesos culturales que nacen en los municipios y fortalecen un Carnaval que se vive con sentido de pertenencia y orgullo colectivo”, afirmó el mandatario atlanticense.

El secretario de Cultura y Patrimonio del Atlántico (e), Jorge Ávila, resaltó la importancia de la Gran Parada dentro del recorrido cultural que respalda la Gobernación, a través de la Ruta de la Tradición, y destacó los estímulos que se entregan a los hacedores de la fiesta.

“La Gran Parada Departamental del Folclor de Galapa es una de las expresiones más representativas del Carnaval del Atlántico. A través de la Ruta de la Tradición acompañamos a los municipios para fortalecer sus procesos culturales, visibilizar a los hacedores y apoyar con estímulos a quienes mantienen vivas estas manifestaciones, salvaguardando así nuestro patrimonio cultural”, dijo Ávila.

Cultura que mueve la economía

Además de su enorme valor cultural, la Gran Parada Departamental del Folclor es un importante motor económico para el municipio. La llegada de miles de visitantes dinamiza el comercio local y beneficia a vendedores de alimentos, bebidas, artesanos, emprendedores y a toda la cadena productiva que se activa alrededor del Carnaval.

El alcalde de Galapa, Fabián Bonett Berdugo, destacó el compromiso de la comunidad galapera con la preservación de sus costumbres, tradiciones y saberes ancestrales, así como el impacto cultural y económico del evento.

“La Gran Parada Departamental del Folclor es el reflejo del compromiso de nuestra gente por preservar sus costumbres y tradiciones, especialmente la elaboración de las máscaras, que hoy son símbolo de nuestra identidad cultural. Este evento no solo mantiene viva nuestra herencia, sino que también se consolida como una plataforma para el desarrollo económico y cultural del municipio, beneficiando a nuestros artesanos, emprendedores y hacedores del Carnaval”, sostuvo el mandatario.

La reina y embajadora del Carnaval del Atlántico 2026, Stefany Martínez, resaltó la importancia de este evento dentro de la Ruta de la Tradición y el papel de los municipios en la preservación de las tradiciones.

“La Gran Parada Departamental del Folclor de Galapa representa la esencia del Carnaval del Atlántico, tradición viva, talento local y participación comunitaria. Desde la Ruta de la Tradición acompañamos a los municipios para visibilizar a sus hacedores y reafirmar que en cada territorio del Atlántico el Carnaval se vive con identidad y sentido de pertenencia”.

Cortesía En este desfile las danzas orgullo de Galapa son las protagonistas.

El coordinador de Cultura de Galapa, Aldair Zamora, señaló que la edición 44 de ese evento contará con la participación de 150 grupos folclóricos, disfraces individuales y colectivos, y cerca de 7.000 hacedores del Carnaval, quienes recorrerán las calles del municipio en un desfile cargado de música, danza, color, tradición y mucha alegría.

“La amplia participación de grupos folclóricos galaperos es uno de los grandes orgullos del evento. Su desempeño será evaluado por un jurado especializado que otorgará el Torito de Oro, máximo galardón del Carnaval de Galapa. Para los grupos visitantes, se entregarán premios económicos a los tres primeros lugares en cada categoría”, indicó Alzamora.

Agregó que, “este desfile es el resultado de procesos culturales que se fortalecen con el acompañamiento de la Ruta de la Tradición de la Gobernación del Atlántico y con el apoyo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, lo que nos permite visibilizar a nuestros portadores de saberes, disfraces individuales y colectivos, danzas y comparsas”.

Programación

El desfile de la Gran Parada Departamental del Folclor se realizará a partir de la 1:30 p. m.

Punto de salida: parque La Prosperidad.

Punto de concentración: Polideportivo.

Zona de evacuación: carrera 11 con calle 13.

Punto de llegada: Salón Azul (calle 11 con carrera 11).

Tarima principal: Finca Hermanos Patiño.

Le puede interesar: La Fundación COPROUS conmemora los 103 años del legado de Julio Flórez

Desde las 7:00 p. m., la tarima principal ofrecerá una programación musical con la participación de Elder Dayán Díaz, Ana del Castillo y Sensación Orquesta, además de la animación de Popular Stereo y la presentación especial de una orquesta local, como respaldo al talento artístico del municipio.

Por tercer año consecutivo, la Gran Parada Departamental del Folclor será transmitida en vivo por el canal regional Telecaribe, a partir de las 2:00 p. m., permitiendo que esta manifestación cultural sea apreciada en toda la región Caribe, en Colombia y a nivel internacional.