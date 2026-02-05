En el marco del 103 aniversario del fallecimiento del gran poeta Julio Flórez (falleció el 7 de febrero de 1923), la Fundación COPROUS, bajo su rol de entidad custodia del inmueble patrimonial Julio Flórez, lugar donde se encuentra sepultado el insigne poeta, reafirma su compromiso con la preservación de este sitio histórico como un pilar fundamental para el desarrollo de la adolescencia y la juventud en el departamento del Atlántico.

El inmueble, ultima morada del culto chiquinquireño, está conformado bajo una Alianza de Cooperación Social e Institucional firmada entre la Fundación COPROUS y la Alcaldía de Usiacurí, tiene como propósito fundamental aunar esfuerzos logísticos y voluntad de trabajo para gestionar la financiación de sus dos proyectos prioritarios enfocados en conservar como Bien Patrimonial y Exhibir como Bien Patrimonial esta reliquia del pasado como parte de la Política Pública Municipal.

Cortesía Los jóvenes de este municipio reciben formación en la casa museo.

En esta oportunidad la Fundación COPROUS, organización sin animo de lucro, invita a toda la comunidad a participar de este homenaje que iniciará este viernes a las 8:00 a. m. con el conversatorio “Juventud y Sueños”, un espacio inspirador donde los adolescentes de la Escuela de Liderazgo Transformacional ‘María Ramos de Macías’ dialogarán con reconocidos líderes asistentes como el fin de reflexionar y brindar un testimonio de ¿Cómo han logrado su proyecto de vida?

Seguidamente a las 9:00 a. m. se llevará a cabo el acto protocolario de ofrenda floral en el busto del poeta, rindiendo honores a su memoria con el acompañamiento de autoridades locales y departamentales, familiares del poeta, medios de comunicación y la comunidad de Usiacurí.

Sobre la Fundación COPROUS, se debe decir que en 1997, fue creada la Fundación para la Cooperación y el Progreso de Usiacurí con sigla COPROUS. Se trata de una organización social dedicada a la orientación vocacional de adolescentes y jóvenes en sectores vulnerables a través de modelos innovadores de intervención y la custodia de espacios de alto valor histórico como lo es el Inmueble Patrimonial Julio Flórez desde el año 2001.

Trabaja para aumentar los indicadores de tránsito del bachillerato a la universidad y están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 y 10.

La Fundación COPROUS aprovecha el Inmueble Patrimonial de Julio Flórez desde su misión social como sitio histórico vivo que actúa como el epicentro de su modelo de intervención social. Su aprovechamiento se divide en tres ejes fundamentales: Laboratorio de Innovación Educativa: El espacio alberga el Microlaboratorio Vocacional, donde se utiliza el “edu-entretenimiento” y la historia para ayudar a adolescentes de 14 a 24 años a descubrir sus habilidades y formular su proyecto de vida.

Activismo Social y Custodia Participativa: La sostenibilidad del inmueble se proyecta a través de un modelo de custodia compartida, donde los beneficiarios adolescentes y voluntarios participan activamente en su cuidado, fomentando un sentido de pertenencia y responsabilidad ciudadana que los aleja de flagelos sociales.

Plataforma para el Cierre de Brechas (ODS 10): Al ser un punto de encuentro entre la historia y la juventud vulnerable, la Fundación utiliza el inmueble para estimular el tránsito a la educación superior, demostrando que el patrimonio puede ser un motor de movilidad social y desarrollo humano en el departamento del Atlántico.