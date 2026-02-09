En el marco de la conmemoración del 103 aniversario de la muerte del poeta Julio Flórez, que se llevó a cabo el viernes 6 de febrero de 2026, la comunidad de Usiacurí, sus autoridades, estudiantes, invitados especiales y medios de comunicación disfrutaron de la puesta en escena de un grupo de adolescentes artistas que declamaron los versos del poeta e hicieron una representación de su llegada al municipio de Usiacurí en el año 1909.

En este evento la Fundación COPROUS formalizó la entrega de los proyectos: “Conservar y Exhibir el Inmueble Patrimonial Julio Flórez - Año 2026” para la salvaguarda de este Bienes de Interés Cultural (BIC) de la nación y no vuelva al estado de ruina del cual fue rescatado en el año 2007.

La entrega, fue realiza por Margarita Macías Ramos directora de la Fundación COPROUS y los proyectos recibidos por el alcalde de Usiacurí Dr. Julio Calderón, documentos que representan un esfuerzo técnico riguroso del equipo de profesionales COPROUS, alineado con las directrices de la Dirección Nacional de Patrimonio del Ministerio de Cultura, dando cumplimiento de sus obligaciones técnicas suscritas en la Alianza de Cooperación Social.

El objetivo es facilitar la gestión financiera del alcalde ante las entidades territoriales declarantes (Municipio, Gobernación del Atlántico y Ministerio de Cultura) para asegurar los recursos necesarios correspondientes a la salvaguarda de este patrimonio cultural.

Estos proyectos no solo protegen este inmueble histórico; son instrumentos clave que alimentan la Política Pública Municipal de Salvaguarda del Patrimonio Cultural y la de Desarrollo Económico Comunitario a través del turismo cultural sostenible.

La Alianza se enfoca en el uso del espacio para la conservación y exhibición patrimonial, garantizando que el legado del poeta Julio Flórez sea el motor que impulse nuevas oportunidades para la comunidad usiacureña.

Con esta acción, COPROUS reafirma su rol como organización social y aliado técnico especializado, teniendo en cuenta que las organizaciones sociales son el brazo amigo que coadyuva a cuidar la historia, pero la salvaguarda del patrimonio nacional es, ante todo, un deber constitucional y una tarea del Estado. El homenaje culmina con una ofrenda floral en el busto del poeta Julio Flórez ubicado en el frente del Inmueble Patrimonial Julio Flórez.