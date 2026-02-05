La Cueva volvió a iluminarse en este 2026 con el lanzamiento de la edición 20 del Carnaval Internacional de las Artes, una apuesta cultural que ofrece una mirada reflexiva sobre la fiesta.

En la mañana de este martes se cumplió una rueda de prensa en la que los organizadores ofrecieron detalles de lo que será esta celebración especial que se cumplirá del 20 al 22 de marzo.

María José Vengoechea, directora ejecutiva de La Cueva, explicó que la propuesta de este jueves es el abrebocas de un gran banquete festivo. “Estamos repensando el Carnaval de las Artes, lo iniciamos desde ya con ocho sesiones maravillosas. Este es el gran preámbulo a estas dos décadas de reflexión que inició nuestro querido maestro Heriberto Fiorillo y que nosotros seguimos sosteniendo. Este año por ejemplo tendremos un nuevo escenario que es la Fábrica de Cultura, un lugar que ha crecido a nivel de producción”.

Por su parte el presidente de la junta directiva de la Fundación La Cueva, Hernán Maestre, dijo que lo más importante es que aún después de 20 años “seguimos aquí”. “Tenemos que estimular artistas de muy buena calidad en diferentes ámbitos de la cultura para que en La Cueva se vuelvan a reunir grandes pensadores para seguir reflexionando sobre nuestro pasado, presente y futuro. Antes teníamos un gran líder que era Fiorillo y ahora nos toca seguir adelante, yo soy de los directivos fundadores y aquí sigo firme”.

Jonathan Díaz Las autoridades locales respaldan esta nueva edición.

El secretario distrital de Cultura, Juan Ospino, sostuvo que pese a que falta mayor esfuerzo por recuperar grandes escenarios, se vienen realizando gestiones por acompañar al sector cultural. “La Cueva es un museo vivo al que le queremos hacer una declaratoria de patrimonio desde lo local para seguir salvaguardando este sitio tan querido por los barranquilleros”.

Lázaro Cotés, representante de la secretaría departamental de Cultura y Patrimonio, recordó que luego de 20 años de reflexión no se ha tenido un rey Momo que se dedique a la investigación. “Este espacio nos permite reconocer que el Carnaval también es memoria, humor e irreverencia y a eso es lo que le queremos apostar a que haya cabida a espacios de reflexión que nos permiten reconocernos cada día como sociedad”.

‘El aguacero de plátano’

La imagen oficial del evento fue revelada. Está a cargo de Gonzalo Fuenmayor con una propuesta que que se denomina ‘El aguacero de plátano’, una obra creada en el contexto de la Zona Bananera en la cual a partir de un proceso inventivo Enrique Grau mete la mano en el río y es mordido por una babilla. Es por ello que este jueves del techo de La Cueva colgaban varios plátanos.

“Estoy muy feliz de que una de mis imágenes sea seleccionada para ser el afiche de esta edición especial, sobre todo porque quise mucho a Heriberto Fiorillo, pieza clave del Carnaval de las Artes. Mi obra nunca se ha alejado del Caribe, mi territorio siempre ha sido parte de mi discurso visual”, dijo Fuenmayor a través de un video desde Miami.

“Vivo hace 20 años en Miami y quizá estar por fuera del Caribe colombiano me ha permitido entenderlo de otra forma, ya que aquí confluyen muchas personas nacidas desde distintos puntos del gran Caribe”, agregó Fuenmayor.

Dos grandes homenajes

En esta edición se le rinde que homenaje a la dinastía Escorcia, quienes han sostenido durante cuatro generaciones El Descabezado, creación del recién fallecido Ismael Escorcia Medina, líder de esta estirpe que encontró en este disfraz la mejor manera de llevar un mensaje de paz en medio del bullicio carnavalero.

Jonathan Díaz Son cuatro generaciones las que fueron reconocidas en La Cueva.

“En el tercer año del Carnaval de las Artes fuimos la imagen de esta fiesta y nos enorgullece este homenaje que nos están haciendo”, dijo el rey Momo 2009, Wilfrido Escorcia.

Por su parte, su hijo Wilfrido Escorcia Jr. dijo sentirse en casa. “Desde La Cueva hemos podido llevar este disfraz a otro nivel. Nuestra fecha de fundación fue en 1954, son 72 años de tradición y La Cueva también fue fundada en 1954, esta está e tremenda de coincidencia”.

Otro de los homenajeados será el recién fallecido Manuel Sánchez, fundador de Luneta 50 y una de las grandes figuras del teatro, quien deja un valioso legado.

Moda y Carnaval

La programación académica inició con un conversatorio que tuvo como protagonista a la diseñadora de modas Judy Hazbún, quien demostró que más que ser la heredera del legado de Amalín de Hazbún, es la creadora de su propia identidad.

Judy explicó cómo el Carnaval de Barranquilla se convierte en moda y esto se vuelve al mismo tiempo una expresión de del lujo y el fomento de la cultura a través de las artes visuales y textiles.

“Ya son 16 años los que llevo haciendo colecciones de Carnaval en espacios masivos de grandes superficies. La más reciente se denomina ‘Alegría’, que nace desde las entrañas y encuentra su raíz en lmi infancia, en los desfiles vividos de la mano de mi madre que es demasiado carnavalera y de mi padre Miguel Jazbún fabricante de ropa. Soy representante de un legado que prácticamente se reinventa, pero con su esencia vigente”, explicó Judy.

“Crecí entre telas, conversaciones y una alegría heredada que entiende la ciudad como un lenguaje vivo y con mucha licencia para gozar”, agregó.

En ‘Alegría’ la creativa mujer cuenta el Carnaval desde la moda, convirtiendo sus danzas, símbolos y personajes en piezas que dialogan con el cuerpo contemporáneo; en ese relato que se fortalece al rendir homenaje a las expresiones que sostienen la fiesta y le dan sentido colectivo.

La colección tiene como pieza central la pollera pa’ llevá, un ícono reinterpretado que se adapta a múltiples cuerpos y momentos. En sus estampados conviven la fuerza del torito, la belleza de los coyongos, la tradicionalidad de la cumbia y la mística de los diablitos arlequines, símbolos que representan la diversidad y profundidad del Carnaval de Barranquilla.

Cada diseño funciona como un fragmento de memoria visual. Las polleras, pensadas para el movimiento y la celebración, evocan la calle, la danza y el encuentro, reafirmando que el Carnaval se vive mejor cuando se camina, se baila y se comparte.

La programación continuará a las 5:00 p. m. de este jueves en La Cueva con la propuesta ‘Ya viene el Carnaval’ en la que el grupo folclórico Raza y Folclor le canta la nueva buena al director de Los Gaiteros de Pueblo Santo, Marlon Peroza.

Una hora más tarde se cumplirá el conversatorio ‘La frontera encantada de Caputo y otros relatos del Caribe’ con Daniela Pabón.

A las siete el turno será para el cuentero Reinaldo Ruiz, el Rey del Costumbrismo y Lucho Chamié, pioneros del humor llevado al escenario. Con ellos estará Karen Lacouture “La Influensher” y su comedia contemporánea.

A las ocho de la noche habrá un homenaje a tres maestros del goce tropical Juan Piña, Aníbal Velásquez y Dolcey Gutiérrez. Luego se presentará Son de La Cueva.