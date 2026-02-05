Shakira llega donde nadie lo hace. La barranquillera se presentará el 19 de abril en el Gran Premio de Arabia Saudi de la Fórmula 1, que tendrá lugar en la ciudad de Yeda.

A través de redes sociales la cuenta oficial de la carrera anunció la buena nueva. “La superestrella colombiana ganadora de múltiples premios Grammy iluminará el escenario principal del Circuito Corniche de Yeda”, dijeron.

Shakira se sumará a una nómina musical que, fuera de la pista, pondrán a gozar a los aficionados al deporte. Tras presentaciones en años recientes de artistas globales como Justin Bieber, Travis Scott, Alicia Keys, Jennifer Lopez y Usher, el Gran Premio de 2026 volverá a ofrecer una cartelera internacional que refuerza el estatus de Yeda como un destino líder para el deporte y el entretenimiento.

Yeda recibirá por primera vez desde 2021 a un nuevo campeón mundial vigente, cuando Lando Norris, de McLaren, llegue a defender su título frente al cuatro veces campeón Max Verstappen y su compañero de equipo Oscar Piastri.

Con el impresionante telón de fondo de la costa del Mar Rojo, esta carrera nocturna anual se ha convertido en uno de los eventos más electrizantes de la Fórmula 1, combinando velocidades récord con entretenimiento de primer nivel.