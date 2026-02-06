El inconfundible sabor del Caribe vuelve a encender el Carnaval de Barranquilla de la mano del maestro Juan Piña, quien presenta el lanzamiento de “La Hora Loca”, su nuevo sencillo con el que reafirma su energía, vigencia y amor por la música tropical.

Este estreno marca además un momento muy especial en su carrera, ya que representa su regreso oficial a CODISCOS, la histórica casa disquera donde consolidó gran parte de su legado musical y escribió páginas fundamentales de la música colombiana.

Con la alegría que siempre lo ha caracterizado y su inigualable sabor costeño, Juan Piña sigue siendo un referente indiscutible del folclor y la música bailable. Su trayectoria está marcada por éxitos que nunca pasan de moda y que siguen sonando generación tras generación, como “La Canillona”, “La Tumba Catre”, “Baila Simón”, “El Cumbión”, “El Junior”, “La Rama del Tamarindo”, entre muchos otros temas que han puesto a bailar a Colombia y a toda Latinoamérica.

Este año, el maestro será homenajeado en el marco del Carnaval de Barranquilla, específicamente en el Festival de Orquestas 2026, en reconocimiento a sus 65 años de carrera musical ininterrumpida, un logro que refleja su disciplina, talento y profundo impacto en la música tropical colombiana. CODISCOS estará acompañándolo en cada uno de sus eventos, respaldando este importante momento y presentando oficialmente su nueva canción “La Hora Loca”, una producción pensada para el disfrute del público carnavalero.

“Esperamos que el público disfrute de Juan Piña en esta temporada de Carnaval y en todas las festividades que se celebran a lo largo y ancho de Colombia. Esta nueva producción reafirma por qué el artista continúa siendo un referente indiscutible de la música tropical colombiana en Latinoamérica, manteniendo viva la esencia del Caribe con un sonido alegre, auténtico y lleno de tradición”, indicó la disquera.

El regreso del artista a CODISCOS simboliza un capítulo especial en su carrera, cargado de nostalgia, emoción y nuevas propuestas musicales que prometen seguir conquistando al público de todas las generaciones, celebrando la historia, el presente y el futuro de uno de los grandes maestros de la música colombiana.

