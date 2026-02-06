Tras una gira exitosa con estadios abarrotados, Silvestre Dangond llega con un nuevo lanzamiento musical, se trata de ‘Ganas de Tenerla’, un “poderoso himno” en el que converge la música y el fútbol con la participación estelar de Luis Díaz.

Lea también: ¡Guacherna pasada por agua!: Ideam advierte nuevas lluvias por frente frío

“Arraigada en un lenguaje emocional compartido, esta colaboración canaliza la pasión, el orgullo y el espíritu colectivo que definen a Colombia. Impulsada por una energía festiva e inconfundiblemente latina, ‘Ganas de Tenerla’ se erige como una canción de unidad que trasciende géneros y generaciones, celebrando la identidad nacional a través de la unión de dos íconos culturales que representan a Colombia a escala global”, destaca el equipo del vallenatero.

Giorgio del Vecchio Evoto

Esta nueva canción, estrenada este 5 de febrero y ya disponible en todas las plataformas digitales, fue compuesta por el propio Silvestre y contó también con la participación de Andrés Castro y Juan Daniel Shool. Dangond y Castro la produjeron en un proceso creativo desarrollado en Miami, consolidando un sonido contemporáneo y global, que “conecta la raíz del vallenato”.

Lea también: Nicolás ‘Colacho’ Mendoza hizo sonar su acordeón con la Orquesta Guayacán

‘Ganas de Tenerla’ cuenta, además, con clip oficial que narra la historia de un joven que sueña con convertirse en futbolista profesional y cómo su amor por el deporte lo conduce a vivir todo lo que este deporte simboliza hasta alcanzar su gran anhelo.

Con un tono festivo, el videoclip -rodado en Ciénega, Magdalena- recorre calles vestidas con banderas de distintos países, la celebración colectiva y la emoción de un gol decisivo son el centro. “Todo converge en un relato vibrante donde el fútbol es emoción, identidad y unión. Silvestre Dangond guía la historia como hilo conductor hasta el momento culminante en el que Lucho Díaz aparece, se suma al baile y se une a la fiesta, sellando visualmente la conexión entre música y deporte”.

Giorgio del Vecchio Evoto

Lea también: En video: Teófilo Gutiérrez se lanza como cantante de champeta con ‘la Mochila Azul’

La expectativa alrededor de este nuevo tema musical comenzó en TikTok, cuando el cuatro veces ganador del Latin Grammy compartió los primeros adelantos de la canción y del baile, logrando una amplia difusión que convirtió el audio en tendencia y encendió la conversación entre fanáticos de la música y el fútbol.

Este nuevo sencillo llega en medio de la gira ‘El Último Baile’ que ha llenado estadios en Colombia -500.000 entradas vendidas- y que ahora espera congregar a los amantes del vallenato con presentaciones programadas en seis ciudades en los Estados Unidos en el mes de marzo.