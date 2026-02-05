¡Aliste su paraguas para las fiestas! A causa de otro frente frío que se acerca a Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) pronosticó lluvias de poca intensidad para este viernes de Guacherna en horas de la tarde, así como el sábado 7 de febrero.

La entidad precisó que para los días viernes, sábado y domingo se espera un incremento de nubosidad en Barranquilla y el Atlántico.

“Va a haber mayor cubrimiento de nubes y, por lo tanto, hay una probabilidad de lluvias, especialmente en las horas de la tarde de este viernes y el sábado, donde se podrían dar algunas precipitaciones. No serían muy fuertes”, proyectó Mirovan Sverko, meteorólogo de turno del Ideam.

Se acerca otro frente frío a Colombia

De acuerdo con la entidad, estas condiciones climatológicas corresponden al paso de un nuevo frente frío que se acerca al Caribe. Actualmente, informan que este sistema está ubicado hacia la parte norte de Yucatán (México) y, según los análisis, podría descender bastante rápido y llegar este viernes a San Andrés.

“Hay una sensación térmica menor, precisamente porque eso va a bajar la temperatura, y, aparte de eso, la presencia de nubosidad y, por lo tanto, la ocurrencia de precipitaciones en el área del archipiélago de San Andrés y Providencia”, indicó Sverko.

Aseveró que no tendría mucha incidencia como el sistema anterior y que estaría más distante del Caribe. No obstante, indicó que sí afectaría en el aumento de viento, oleaje y —por condición indirecta— en las lluvias.

Este fenómeno también impactaría indirectamente al golfo de Urabá y los departamentos asociados al sector occidental de la costa Caribe colombiana.

Las lluvias de principio de semana

La teniente coronel Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam, calificó como “característico” el descenso de algunas masas frías provenientes del invierno que se genera en el hemisferio norte.

Detalló que, incluso, algunas de estas avanzan y alcanzan sectores de la región del Caribe, y su frente o línea de inestabilidad puede afectar a algunos sectores de la costa Caribe colombiana.

“Específicamente, esta semana tuvimos la afectación por el paso de una de estas líneas prefrontales, lo que generó incrementos de lluvias y precipitaciones, de forma puntual, en algunos sectores del litoral Caribe colombiano”, explicó la encargada.

No todos los frentes tienen el mismo impacto

De acuerdo con Leidy Rodríguez, meteoróloga de Corpoguajira, no todos los frentes fríos generan el mismo impacto. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en caso de que este fenómeno encuentre condiciones favorables o interactúe con otros sistemas atmosféricos como la ZCIT (Zona de Confluencia Intertropical), podría ocasionar lluvias más abundantes y persistentes en áreas de la región Caribe.

En ese orden de ideas, recomendó a la comunidad y sectores productivos mantener un seguimiento constante de la evolución de este sistema, estar atentos a las actualizaciones de los pronósticos y acatar las alertas emitidas por las autoridades y organismos oficiales.

“Aunque por ahora no se prevé un escenario extremo, es prudente prepararse ante una posible reactivación de las lluvias hacia el fin de semana, especialmente en zonas propensas a inundaciones, crecientes súbitas o deslizamientos de tierra”, informó la experta.