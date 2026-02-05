El tradicional desfile de La Guacherna, este viernes en Barranquilla, se tomará la carrera 44 para que propios y visitantes den rienda suelta al disfrute y la alegría en los días previos al Carnaval. Por este motivo, las autoridades locales se encuentran preparando toda la logística para el desarrollo normal del recorrido.

Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla S.A.S., señaló que habrá filtros de seguridad alrededor de toda la carrera 44 para garantizar un espectáculo para todo el público.

“La carrera 44 estará cerrada con prefiltros y filtros de seguridad desde la mañana del viernes. El recorrido va desde el parque Eugenio Macías hasta la Casa del Carnaval”, dijo.

De igual manera, aseguró que para el evento se tendrá un aforo disponible de 22 mil sillas autorizadas en el espacio público.

“Todo este montaje de sillas también beneficia a más de 1.500 familias que viven de este tradicional negocio, considerado una parte importante de la experiencia para quienes asisten por primera vez a las fiestas”, contó.

Sumado a esto, otro de los aspectos relevantes del evento son los precios de las sillas. Según pudo conocer esta casa periodística, todavía hay reuniones entre los organizadores y autoridades en la ciudad para definir un valor específico.

Sin embargo, se estima que el valor de las mismas podría oscilar entre $40 mil y 50 mil.