Este viernes 6 de febrero, a partir de las 4:00 p.m., la ciudad disfrutará del tradicional desfile de la Guacherna, saliendo de la carrera 44 con calle 70 hasta la Casa del Carnaval, como abrebocas a la fiesta más grande, alegre y tradicional de Colombia.

Según informó el Distrito en un comunicado de prensa este jueves, el alcalde Alejandro Char dispuso que su equipo de gobierno recorriera, previamente, el trayecto del desfile para la supervisión de los eventos previos al mismo.

La preparación de este dispositivo se inició con reuniones en las que participaron las autoridades administrativas, la Policía, fuerzas militares y los organizadores del evento.

“Los recorridos de verificación por la carrera 44 han permitido revisar cada detalle y componente para la realización del desfile, definiendo puntos priorizados donde se requería algún tipo de intervención, por ejemplo, poda de árboles para mejorar la visibilidad de cámaras de seguridad o mejor aprovechamiento de las luminarias de alumbrado público, reinstalación de redes eléctricas, recogida de escombros, entre otras”, apuntó la Alcaldía.

El secretario de Gobierno, Angelo Cianci, expresó que “hemos creado distintos espacios de articulación con el fin de realizar una exitosa Guacherna. Recorridos preliminares, consejos de seguridad y distintas reuniones entre las distintas entidades de la Alcaldía de Barranquilla, Policía Nacional, Ejército, Carnaval, donde se determinó el número de personas que nos acompañarán para que esta misma sea la más ordenada y la más segura, teniendo un éxito rotundo en esta Guacherna que viene el día viernes en Barranquilla”.

Así operará el dispositivo

Serán 1.100 policías y 300 soldados del Ejército quienes custodiarán el evento más grande del precarnaval. Se tendrán 11 cámaras de videovigilancia a lo largo del recorrido, pero también se utilizarán 4 drones de la Policía.

Todo será monitoreado desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) que se instalará a las 3:00 p.m. del viernes, con un PMU preliminar que operará desde las 8:00 a.m..

La Policía dispondrá de 100 unidades del Grupo de Diálogo y Mantenimiento del Orden, 30 uniformados para el Dispositivo Mínimo de Atención, 50 funcionarios de la Seccional de Tránsito y Transporte y 20 de la Fuerza de Control Territorial que tendrán como misión evitar aglomeraciones alternas al evento.

Además, se tendrán 5 vehículos policiales en diferentes puntos del recorrido, especialmente para el traslado de personas a la Unidad de Convivencia y Justicia - UCJ.

En este sentido, la Alcaldía recordó que “la ubicación de vehículos con sonido en el entorno de la carrera 44 y la instalación de eventos no autorizados en la zona de influencia del desfile que podrían generar afectación a la seguridad y la movilidad”.

Por su parte, las unidades del Ejército estarán ubicadas en puntos focalizados de las carreras 43 y 45 así como en otros sectores donde se requiere mayor vigilancia, principalmente al término del desfile.

Asimismo, todas las capacidades de la Alcaldía a través de las secretarías de Gobierno, Tránsito y Seguridad Vial, Salud y Control Urbano y Espacio Público; y las Oficinas de Seguridad y Convivencia Ciudadana, de la Mujer y Equidad de Género y Oficina de Gestión del Riesgo, estarán dispuestas con más de 600 funcionarios.

Más detalles de la logística

Para el desfile de La Guacherna, la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, reportó que se otorgaron 1.826 permisos para que se disponga un aforo de 27.390 sillas a lo largo del recorrido.

Más de 400 operadores logísticos, 3 máquinas de bomberos y 21 bomberos. Además de más de 30 recicladores de oficio continuarán con la operativa habitual de recolección y separación de material aprovechable.

El desfile contará con más de 6.000 vallas de contención para que los asistentes disfruten de manera organizada y respetando a los danzantes.

A lo largo del recorrido, se dispondrá de 12 ambulancias básicas, 1 Módulo de Estabilización y Clasificación- MEC-, 300 socorristas, 12 médicos de MiRed IPS y más de 50 funcionarios de la dependencia distrital de salud.

Las ambulancias estarán ubicadas en los siguientes puntos: Carrera 44 con las calles, 70, 68, 65, 62, 60, 58, 55, 53; en la calle 53 con las carreras 45, 50, 54 y calle 48 con carrera 55.

La Oficina de Gestión del Riesgo hará un seguimiento con su equipo operativo al plan de emergencia y contingencia y estará presente en el PMU, en su condición de miembro activo.

Cierres viales

Es de anotar que para garantizar la seguridad y preservar el espacio público, los cierres viales irán desde las 10:00 a.m. del viernes 6 de febrero hasta las 2:00 a.m. del sábado 7 de febrero. Habrá 200 orientadores de movilidad estarán apoyando a los ciudadanos para una movilidad segura.

“Invitamos a todos los que se mueven por la ciudad a celebrar con responsabilidad, a respetar las señales de tránsito, a seguir las recomendaciones de las autoridades y orientadores, para garantizar la seguridad vial y el adecuado flujo vehicular en el área de influencia del evento”, declaró Yaciris Cantillo Romero, secretaria de Tránsito y Seguridad Vial.

Se realizarán cierres de todos los cruces a lo largo del recorrido. La zona de concentración se realizará de la carrera 44 entre calles 80 y 70.

El Recorrido iniciará a las 4:00 p. m. en la carrera 44 con calle 70, bajará por la carrera 44 hasta llegar a la calle 53, girará a la izquierda para tomar la calle 53 hasta la carrera 54, doblará a la derecha y continuará hasta la Casa del Carnaval donde finalizará.

Los conductores tendrán como rutas alternas las carreras 43 y 47 paralelas al cierre temporal. Quedan habilitadas la calle 84 y la carrera 48 para atravesar la carrera 44.

Los cierres serán en las siguientes zonas: