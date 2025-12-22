En las fiestas decembrinas es común que muchas familias decidan salir de vacaciones, un viaje y pasar Navidad o recibir el año nuevo en otra ciudad o país, con costumbres diferentes, siempre serán una buena experiencia.

Sin embargo, hay quienes prefieren quedarse en casa, invitar a familiares y amigos. Un buen plan para pasar las vacaciones de diciembre es ver películas asociadas a estas fiestas. Con ayuda de la inteligencia artificial, a continuación cinco películas para disfrutar de la Navidad y el fin de año.

10 películas para disfrutar en Navidad junto a la familia, según ChatGPT

Mi pobre angelito (Home Alone, 1990)

Kevin, un niño olvidado por su familia en Navidad, defiende su casa de dos torpes ladrones. Comedia clásica, entrañable y llena de humor para todas las generaciones.

El Expreso Polar (2004)

Un niño viaja en un tren mágico rumbo al Polo Norte la noche de Navidad. Una historia sobre la fe, la amistad y el espíritu navideño, con animación inolvidable.

Milagro en la Calle 34 (1947 / 1994)

Un hombre afirma ser Santa Claus y debe probarlo ante un tribunal. Un clásico que invita a creer en la magia y la bondad.

El Grinch (2000 o 2018)

El famoso personaje verde intenta arruinar la Navidad hasta que descubre su verdadero significado. Divertida y con un mensaje poderoso sobre la solidaridad.

Una Navidad de Charlie Brown (1965)

Charlie Brown busca el verdadero sentido de la Navidad en medio del consumismo. Corto, tierno y lleno de valores familiares.

Klaus (2019)

Un cartero egoísta y un misterioso fabricante de juguetes crean, sin saberlo, el mito de Santa Claus. Emotiva, hermosa y perfecta para grandes y chicos.

El regalo prometido (Jingle All the Way, 1996)

Un padre se embarca en una caótica carrera navideña para conseguir el juguete más deseado. Comedia familiar con mucho ritmo y risas.

Scrooge: Cuento de Navidad (2009)

Adaptación animada del clásico de Charles Dickens. Un avaro aprende sobre la generosidad y la redención durante la Nochebuena.

Arthur Christmas (2011)

El hijo menor de Santa descubre que un regalo quedó sin entregar y se propone salvar la Navidad. Moderna, divertida y muy tierna.

¡Qué bello es vivir! (1946)

Un hombre a punto de rendirse descubre cuánto ha impactado la vida de los demás. Un clásico emotivo que recuerda el verdadero valor de la familia y la esperanza.