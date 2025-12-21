A veces suele ser difícil saber el gusto de las personas para regarles algo en Navidad. Además, la forma de regalar sigue cambiando.

Para este año las búsquedas en Google dejan ver una tendencia y es que las personas priorizan objetos que mejoren su bienestar, refuercen la nostalgia y aporten valor a la vida diaria. Así lo reveló el listado “Holiday 100” de Google Shopping, un ranking elaborado a partir de millones de consultas realizadas en todo el mundo.

El hogar, la comodidad, el cuidado personal y la conexión emocional se consolidan como ejes centrales de las decisiones de compra durante esta temporada.

Uno de los artículos con mayor crecimiento en interés son los proyectores portátiles, cuyas búsquedas se dispararon más de 900 %. Este auge responde al deseo de transformar espacios cotidianos en zonas de entretenimiento, permitiendo recrear experiencias cinematográficas en casa sin necesidad de grandes inversiones.

En el ámbito de la moda, la estética retro vuelve a marcar la pauta. Prendas y accesorios inspirados en décadas pasadas, como los vestidos de cintura baja y los bolsos de media luna, lideran las preferencias.

Los accesorios también juegan un papel relevante. Los anillos apilables, por ejemplo, registraron un aumento significativo en búsquedas, impulsados por su versatilidad y por la tendencia hacia regalos personalizables, capaces de adaptarse a distintos estilos y momentos.

En cuanto a los más pequeños, los juguetes que fomentan el movimiento siguen siendo protagonistas. Los patines infantiles mantienen una alta demanda, mientras que los adornos para mochilas ganan terreno gracias a la cultura de la personalización y la influencia de las redes sociales como los labubú.

El interés por viajar también se refleja en la lista. Los organizadores de equipaje se posicionan como uno de los artículos más buscados, evidenciando un perfil de viajero más práctico, organizado y consciente de la funcionalidad de cada objeto.

El bienestar físico y mental ocupa un lugar destacado entre las tendencias. Productos como la terapia de luz roja, las bandas elásticas de ejercicio y los chalecos con peso alcanzaron picos históricos de búsqueda, impulsados por una mayor atención al autocuidado y a la salud integral.

La belleza, por su parte, continúa siendo una categoría infaltable. Herramientas para el cabello como las rizadoras mantienen su popularidad.