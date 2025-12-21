El que es campeón celebra como quiere. Así lo ven varios de los jugadores de Junior, quienes se fueron de vacaciones a Punta Cana, en República Dominicana, después de ganarle la final al Deportes Tolima, triunfo que le dio la estrella 11 al cuadro tiburón.

Guillermo Paiva, Guillermo Celis, Yeison Suárez y Bryan Castrillón son los protagonistas del video que se ha hecho viral en redes sociales.

Los cuatro fueron víctimas de sus parejas, en una broma claramente coordinada y planificadas. Al parecer, las esposas de los jugadores se pusieron de acuerdo para citar a los futbolistas en un restaurante, pero todos vestidos de la misma forma, con camisas color rosa.

El video ha sido difundido en redes sociales, los mismos jugadores y compañeros han reaccionado. Hay uno de los videos que incluye la canción “Mi mujer me gobierna”, como parte de lo que ocasionó la broma.

“Lo que amo de estas cosas es cómo hacen lo que la mujé les diga 😍😍😍😍 jajaja"; “Vieron que sus ídolos se dejan mandar? Déjense mandar ustedes jajaja”; “Todo el año uniformado 😂😂😂“; ”les digo algo muchachos manténgase así de unidos y ganaran la copa libertadores se los digo hoy"; “Cuando se nota que te gobiernan! Jajajajjajaja es broma, los amoooo mis campeones!❤️😂😂😂😂 (sic)“, fueron de los comentarios en los videos.

Lo cierto es que, más allá de la broma, los jugadores de Junior, los directivos, pero sobro todo los hinchas, pasarán un muy bien diciembre, luego del título del equipo. La estrella número 11 tiene brillando a Barranquilla y toda la costa atlántica.