La influencer Karina García decidió hacer público un dato relacionado con sus ingresos mensuales, y dejó impresionado a más de uno de sus seguidores.

La creadora de contenido utilizó su perfil en X para compartir una imagen que evidenciaba el dinero recibido durante un mes, acompañada de un mensaje en el que reconocía el respaldo de quienes siguen su trabajo en plataformas digitales. En sus palabras, el resultado económico fue posible gracias a la fidelidad de su comunidad. “Poco se habla de que el TEAM KARINA sacó 145 mil dólares en 1 mes. LOS AMO”.

El monto revelado alcanzó los 145.000 dólares, cifra que supera los 550 millones de pesos colombianos, un número que rápidamente se volvió viral y abrió nuevamente la discusión sobre el potencial económico de las redes sociales como fuente de ingresos.

Y es que en los últimos años, Karina García ha experimentado un crecimiento notable en visibilidad tras su participación en formatos televisivos como La Casa de los Famosos y La Mansión de Luinny, espacios en los que logró consolidar una audiencia masiva y ampliar su alcance digital.

El impacto de la publicación se reflejó en las reacciones del público. Por un lado, seguidores y colegas destacaron el logro como una muestra del trabajo constante y de la capacidad de monetizar una marca personal en el entorno digital.

Por otro lado, surgieron cuestionamientos. Algunos internautas criticaron la exposición de información financiera, mientras otros expresaron inquietudes sobre la seguridad personal y la necesidad de hacer públicos este tipo de datos.