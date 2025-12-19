La Navidad en Colombia suele vivirse con rezos, cantos y encuentros familiares. A veces las personas no tienen tiempo de hacerlas por los compromisos laborales, pero esta vez para algunos bogotanos esto no iba a pasar.

La historia de Jeremías Quintero, el hombre que escribió más de 3.000 villancicos que pocos recuerdan

Así luce actualmente la niña que cantó el villancico “Mamá, ¿dónde están los juguetes?”

¿Existe una hora oficial para hacer la Novena de Navidad? Esto se sabe

Un grupo de pasajeros decidió rezar la Novena de Aguinaldos mientras se movilizaba en un bus de TransMilenio, hecho que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El momento fue compartido por el usuario de TikTok @harol_avila, quien compartió el video donde se observa a varias personas recitando las oraciones y entonando los tradicionales gozos navideños dentro de un articulado del sistema de transporte masivo de Bogotá. Por la cantidad de usuarios a bordo, se presume que la escena ocurrió durante una franja de alta afluencia.

TikTOk Novena en el Transmilenio

La publicación no tardó en llamar la atención y ya acumula más de 320.000 visualizaciones, además de decenas de comentarios que reflejan la diversidad de reacciones frente a la escena.

En las imágenes se aprecia un ambiente festivo, con algunos pasajeros usando accesorios alusivos a la Navidad, como gorros rojos, mientras continúan su recorrido habitual.

@harol_avila #transmilenio #novenasnavideñas @TransMilenio Me encanta vivir en Bogota, la transición..... Creditos a los muchachos que le hicieron el día a mas de uno que iba en ese transmi, me incluyo! ♬ sonido original - Harol

Y es que la Novena de Aguinaldos, que se realiza cada año entre el 16 y el 24 de diciembre, es una práctica profundamente arraigada en la cultura colombiana.

“¿Mañana dónde va a hacer? hoy no alcancé“ y ”Tanto tiempo nos quita el transporte que toca hacer la novena ahí“, fueron algunos de los comentarios.