La historia de Jeremías Quintero, compositor colombiano de más de 3.000 villancicos, volvió a circular en redes sociales tras la publicación de un video del grupo musical 3 Pilares, que puso en primer plano el legado de uno de los autores más prolíficos y menos reconocidos de la música navideña en Colombia.

El contenido, difundido recientemente en Instagram, despertó interés por un creador cuyas obras siguen sonando cada diciembre en hogares, iglesias y conciertos del país.

De acuerdo con la narración compartida por uno de los integrantes de 3 Pilares, Jeremías Quintero nació en Barbacoas, Nariño, y dedicó gran parte de su vida a la composición de música inspirada en la Navidad. El músico lo describe como “un enamorado absoluto de la Navidad”.

Quintero, nacido en 1884 y fallecido en 1964, escribió villancicos en diversos ritmos tradicionales colombianos, como bambuco, vals y pasillo, ampliando el repertorio navideño con una identidad profundamente andina. Muchas de estas obras fueron grabadas entre las décadas de 1950 y 1960 y se mantienen vigentes hasta hoy.

‘El duraznero’, una de sus obras más recordadas

Entre las composiciones más conocidas de Jeremías Quintero se encuentra El duraznero, un villancico escrito en ritmo de bambuco. Según explica el integrante de 3 Pilares, la pieza musicaliza un poema del escritor colombiano Eduardo Carranza.

La obra describe una escena simbólica de la Virgen María dormida bajo un duraznero mientras el niño Jesús reposa en sus brazos, una imagen que se convirtió en referente dentro del cancionero navideño colombiano.

“Aunque sus canciones siguen sonando cada diciembre en hogares, iglesias y conciertos, la mayoría de colombianos desconocemos el nombre que está detrás de estos bellos y recordados villancicos”, señala el músico en el video.

Un legado que trascendió su muerte

El compositor falleció el 8 de enero de 1964, cuando en Colombia aún se escuchaban los cantos de Reyes. Su legado, sin embargo, ha permanecido vivo a través de generaciones, pese al desconocimiento general sobre su autoría.

La narración difundida en redes concluye con una reflexión sobre la vigencia de su obra: “Y quizá por eso, cada vez que cantamos un villancico colombiano, seguimos encendiendo su legado”.