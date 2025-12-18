En radios, centros comerciales y plataformas digitales vuelven a escucharse canciones que acompañan la época más familiar del año que es diciembre.

Video: así fue la presentación de Beéle junto a Elvis Crespo en el Movistar Arena

Prime Video presenta el primer adelanto de ‘El joven Sherlock’, la nueva serie de Guy Ritchie

Horóscopo de este jueves 18 de diciembre y números de la suerte para los 12 signos

Algunas invitan a cantar y celebrar; otras, en cambio, detienen el ruido y despiertan una emoción más profunda como lo es ‘Mamá, ¿dónde están los juguetes?’, un villancico que, lejos de la alegría tradicional, expone una realidad que muchas familias conocen de cerca como es no tener para comprar un juguete.

Su letra no habla de magia ni de abundancia, sino de carencias, silencios y preguntas que duelen más en Navidad. Se ha hecho tan famosa porque muchas personas se identifican con la canción.

¿Quién compuso el villancico ‘Mamá, ¿dónde están los juguetes?’?

El tema fue compuesto en 1962 por el músico venezolano Oswaldo Oropeza, autor de varias piezas icónicas de la música decembrina. Aunque durante años se pensó que quien cantaba era un niño, la voz pertenece a Raquel del Coromoto Castaños Amundaray, quien tenía apenas cinco o seis años cuando participó en la grabación.

No existe un fin de año netamente venezolano si no suena -Faltan cinco pa' las doce- del músico Oswaldo Oropeza e interpretada por Néstor Zavarce.



Esta pieza fue merecedora del -Premio RCA Victor de 1963- y se erigió pronto en canto de Año Nuevo para el mundo de habla española. pic.twitter.com/tWZjF9nyJ0 — Alberto Gaudio (@AlbertoGaudio1) December 29, 2024

La canción plantea una conversación entre madre e hijo que refleja el impacto de la pobreza en los hogares. La ausencia de regalos no se explica por falta de ilusión, sino por limitaciones económicas.

X @efemeridestoday Raquel del Coromoto Castaños Amundaray, cantante de ‘Mamá, ¿dónde están los juguetes?’

¿Quién es Raquel Castaño?

Hoy, Raquel Castaño tiene 72 años. En una entrevista concedida en 2013, recordó que nunca se sintió cómoda con el tema que la hizo conocida. Según relató, le parecía demasiado triste y no comprendía por qué debía cantarlo, pero terminó aceptando por insistencia de su madre.

A pesar de ello, continuó su camino en la música y grabó otras canciones que alcanzaron reconocimiento en Venezuela, como La Hallaca, El niño pobre, Abrázame y Médanos y leyendas.

Facebook Raquel del Coromoto Castaños Amundaray en la actualidad

Con el paso del tiempo, Raquel se alejó de los escenarios por motivos de salud. Sin embargo, su voz continúa reapareciendo cada Navidad.