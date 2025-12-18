Beéle, artista barranquillero y una de las figuras más fuertes del género urbano actualmente, logró completar siete conciertos consecutivos en el Movistar Arena de Bogotá.

La séptima fecha la hizo el pasado miércoles 17 de diciembre. El cantante ofreció uno de los espectáculos más memorables de toda la temporada. Además, el concierto fue transmitido en vivo a través de las plataformas de RCN Radio y Canal RCN, permitiendo que seguidores de distintas regiones del país se sumaran a la celebración.

Beele interpreta Hips Dont Lie versión aniversario en su séptima fecha histórica en el Movistar Arena de Bogotá pic.twitter.com/xsHVFDwwMn — lobadomesticada (@d0mesticada) December 18, 2025

Desde el inicio, Beéle apostó por una puesta en escena ambiciosa, con una estética inspirada en la selva, un despliegue de luces envolventes y un equipo de bailarines que acompañó cada canción, elevando la experiencia visual y musical.

El recorrido musical incluyó varios de los temas más representativos de su trayectoria, como Hasta aquí llegué y Tú y yo, entre otros éxitos que fueron coreados de principio a fin por un público.

Uno de los momentos más impactantes de la noche llegó cuando el concierto ya avanzaba con fuerza. En medio de la emoción, Beéle tomó el micrófono y anunció la llegada de un invitado especial con una frase que desató la euforia del público. Instantes después, la aparición de Elvis Crespo desató una ovación histórica.

El ícono internacional del merengue se unió a Beéle sobre el escenario para interpretar La patadita, su reciente colaboración. La mezcla entre sonidos urbanos y el ritmo clásico del merengue encendió al público y confirmó la conexión artística entre ambos músicos.

@paramopresenta El invitado sorpresa de la septima noche de @BEÉLE fue la leyenda: @Elvis Crespo ♬ sonido original - Páramo Presenta

Y es que los dos artistas lazaron ‘La patadita’, y la interpretaron juntos. Los asistentes se volvieron locos de la emoción durante la presentación.