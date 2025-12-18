Desde su estreno, Emily en París fue leída como una fantasía laboral y sentimental vestida de postal europea. Cinco temporadas después, la serie decide mirarse al espejo y preguntarse qué queda cuando el encanto inicial ya no basta. La respuesta llega este jueves con el estreno de su quinta temporada en Netflix, una entrega que desplaza a Emily Cooper fuera de su zona cómoda y la enfrenta, por primera vez, a decisiones que no se pueden postergar.

La historia arranca donde terminó la anterior. Emily asume la dirección de la nueva sede romana de Agence Grateau. Roma no es un paréntesis turístico, sino un reto profesional real. “Al final de la temporada pasada, Emily quedó encargada de abrir la oficina de Roma y manejar la cuenta de Muratori”, explica Darren Star, creador de la serie. En lo personal, añade, “románticamente ha estado viendo a Marcello, el hijo de la familia Muratori”.

Para Lily Collins, este traslado tiene un sentido más íntimo. “Ella siguió a su corazón a una nueva ciudad en busca de experiencias frescas y aventuras con Marcello. Lo que empezó como un viaje rápido terminó convirtiéndose en algo que superó todas sus expectativas. Fue por la posibilidad del amor y terminó quedándose también por el trabajo”. Esa doble motivación define el pulso de los primeros episodios.

La gran diferencia de esta temporada frente a las anteriores es que el motor emocional cambia. “No se trata más de la relación de Emily con Gabriel; ese ya no es el eje de la serie”, afirma Star. “La historia va en una dirección distinta y se siente muy fresca. Estamos en Roma, París y Venecia. Quería darle a la serie una escala mayor y expandir su territorio”.

Ese crecimiento también se refleja en la protagonista. Collins describe a Emily como alguien que “tiene más confianza, una voz más fuerte y una identidad más definida. Es más audaz, más valiente. Sigue aprendiendo, desde cosas prácticas hasta lecciones profundas sobre las relaciones y la vulnerabilidad” . Ya no es la ejecutiva que reacciona a cada choque cultural, sino una mujer que empieza a decidir cómo quiere vivir.

COURTESY OF NETFLIX Emily In Paris. (L to R) Lily Collins as Emily, Philippine Leroy-Beaulieu as Sylvie Grateau, Bruno Gouery as Luc, Samuel Arnold as Julien in Emily In Paris. Cr. Courtesy of Netflix © 2025

La temporada se divide con claridad. La primera mitad transcurre en Roma, donde Emily intenta estabilizar su vida profesional mientras una idea de trabajo sale mal y provoca consecuencias en cadena. En la segunda, regresa a París, no como refugio, sino como elección consciente. “Esta vez vuelve porque quiere”, explica Collins. “En la primera temporada llegó por un trabajo; ahora siente que París es hogar. Tiene amistades, clientela, una red. Ya no es solo una extranjera”.

El viaje se completa con Venecia, escenario del episodio final. Para la actriz, filmar allí fue una experiencia singular: “No hay carros, todo se mueve en barco. Vas al trabajo en barco, filmas en barco, incluso el vestuario se transporta así. Es una ciudad hermosa y exigente al mismo tiempo” . Star coincide y subraya el efecto visual: “Venecia tiene algo mágico, casi irreal. Queríamos un lugar tan icónico como París, que también fuera transportador”.

El elenco se expande con figuras que alteran las dinámicas conocidas. Minnie Driver interpreta a la princesa Jane, una aristócrata venida a menos que se mueve entre títulos y redes sociales. “Quería darle a Sylvie una amiga mujer con quien compartir”, dice Star. “Minnie es brillante, encuentra el humor en cada gesto” . Collins agrega que Jane “intimida y molesta a Emily de una forma nueva. No le teme a nada y sacude su mundo laboral”.

También llega Jake, interpretado por Bryan Greenberg, un funcionario consular estadounidense. “Él trae una conexión con casa que Emily no había tenido antes”, cuenta Collins. “Le ofrece comodidad, pero también la reta” . Y en París reaparece Yvette, encarnada por Michèle Laroque, como parte del pasado de Sylvie.

La moda, marca registrada de la serie, acompaña este cambio de tono. El corte bob de Emily no es solo estético. “Cada vez que mi look cambia, cuenta algo sobre su confianza y su evolución”, explica Collins. En Italia, el peinado es más pulido; en París, más suelto. “Refleja dónde está y cómo se siente”.

La diseñadora de vestuario Marylin Fitoussi lo resume así: “Ese corte me dio la nueva silueta de la temporada. Emily es más afirmativa, más parisina, más dueña de su destino” . Menos tacones diarios, más libertad de movimiento. La ropa deja de ser un disfraz constante para convertirse en una extensión del personaje.