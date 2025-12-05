A pocos días del estreno de la temporada 5 de Emily en París, que llegará a Netflix el 18 de diciembre, se hizo viral en redes sociales por el nuevo tráiler oficial.

Y es que en las fotografías promocionales aparece que presuntamente hay un posible romance entre Mindy, interpretada por Ashley Park y Alfie interpretado por Lucien Laviscount, el exnovio de Emily.

Captura de pantalla Habrá un posible romance entre Mindy y Alfie, el exnovio de Emily.

Las imágenes compartidas por la plataforma muestran a Mindy y Alfie en una pose de baile cargada de tensión, con miradas intensas y un acercamiento físico evidente. En el tráiler, ambos aparecen en una cena para dos, riendo y conectando de una manera que no pasó desapercibida para los seguidores.

La narración en off de Emily dice: “Tal vez puedo dejar que las cosas sean, y todo estará bien”, y intensifica aún más la sospecha justo antes de que la cámara los muestre casi besándose.

“¿Mindy y Alfie? ¡No puede ser!”, escribieron algunos fans en X, mientras otros afirmaron que aún no están listos para ver a la mejor amiga de Emily vinculada sentimentalmente con quien fue su pareja.

Sin embargo, existe un sector que cree que Netflix podría estar usando un recurso engañoso para alimentar la expectativa y no necesariamente confirmando el romance.

Todos los seguidores esperan la quinta temporada que estará compuesta por 10 episodios, todos disponibles el 18 de diciembre en Netflix.

