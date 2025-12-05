La madre y hermana del reconocido futbolista Falcao García fueron víctimas de un intento de robo a mano armada, en el norte de Bogotá.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de diciembre cuando ambas se dirigían en un vehículo hacia su lugar de residencia en Chía, Cundinamarca.

Michelle García Zárate, hermana del ‘Tigre’, contó detalles sobre el gran susto que vivieron en horas de la tarde, en medio de un trancón capitalino, cuando el vehículo se detuvo en la Autopista Norte.

La mujer relató, a través de sus redes sociales, que justo cuando paró el vehículo, en algún punto de la vía, notaron cómo una persona, que en apariencia era un supuesto transeúnte, común y corriente, sacó un arma de fuego y les apuntó para intentar asaltarlas.

“Aprovecho para darles la recomendación, que tengan muchísimo cuidado y contarles algo que nos pasó a mi mamá y a mí hace unos días”, escribió Michelle en sus redes.

Aunque el ladrón apuntó hacia el auto, la rápida reacción de la joven al volante hizo que se escaparan del robo. Michelle pensó: “‘Oh, my God, Cristo Jesús bendito, acá fue’”, y aceleró dejando sin reacción al asaltante.

La hermana de Falcao narró también, que en medio de la situación, un motociclista que se encontraba cerca intentó ayudarlas para que no fueran asaltadas por el sujeto.