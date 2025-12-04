Con el objetivo de fortalecer la calidad del servicio de energía, personal técnico adelantará este viernes 5 de diciembre varias labores de mantenimiento preventivo en sectores de Barranquilla, Soledad y la zona rural de Santa Verónica.

En el barrio Ciudad Jardín, al norte de Barranquilla, se realizará el cambio de redes y un poste entre las 8:05 de la mañana y las 5:55 de la tarde, específicamente en la carrera 41F con calle 82.

De manera simultánea, en el municipio de Soledad, en el barrio Las Moras, se reubicará un poste en la calle 60 con carrera 17. Estas labores se desarrollarán entre las 9:10 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Por otra parte, en la zona rural de Santa Verónica, vía a Juan de Acosta, kilómetro 64, vereda Fray Domingo, se adelantarán adecuaciones de redes y trabajos de poda preventiva en el horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.