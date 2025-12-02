Esto no se ha definido. El cuadrangular semifinal A de la Liga II continúa al rojo vivo y sin un finalista asegurado. América le sacó un empate 1-1 al Deportivo Independiente Medellín, este lunes en el estadio Atanasio Girardot, que presentó una pobre asistencia de público en sus tribunas.

Los ‘Diablos Rojos’ se plantaron firmes en el gramado del escenario antioqueño y le enredaron el partido al ‘Poderoso’, que careció de contundencia para aprovechar las opciones y acercamientos que protagonizó en la etapa inicial.

El Dim fue agresivo, dinámico e insistente ofensivamente durante la etapa inicial, de la mano de Jarlan Barrera y la lucha del argentino de origen polaco Francisco Fydriszewski.

Sin embargo, la intensidad y esfuerzo del local no dio frutos. De hecho, el visitante, al minuto 39, fue el que se puso en ventaja tras el cobro de una pelota quieta de costado. Yojan Garcés, mejor conocido como ‘Papula’, aprovechó su alta estatura y convirtió con un cabezazo.

Parecía que el delantero estaba en fuera de lugar, pero en la revisión del VAR quedó claro que se encontraba habilitado el anotador.

Medellín trató de reaccionar, pero no lo consiguió inmediatamente. Ya en el segundo período perdió lucidez en su fútbol, se desesperó y con más garra que con calidad, trató de ponerse en ventaja.

Fracasó en el intento el conjunto paisa que poco se fue deshilachando y desluciendo ante una afición que le perdió la fe al ver que pasan las fechas y su tan sonado favoritismo en el grupo no se ha hecho efectivo.

El Medellín es el único de los cuatro equipos del cuadrangular A que no suma victorias hasta ahora. De todas formas, el rojo antioqueño sigue vivo, pero dependiendo de otros resultados.

JUNIOR, CON LA PRIMERA OPCIÓN, PERO NADA ESTÁ DECIDIDO

La lucha en el grupo continúa, pero, de momento, Junior cuenta con la mejor opción de clasificar a la final. Podría hacerlo en la penúltima fecha si le gana al América de Cali, este jueves a partir de las 8:35 p. m., y si Nacional pierde o empata en el clásico paisa contra el Dim, ese mismo día, a las 6:30 p. m.

Un triunfo del ‘Tiburón’ en la próxima jornada, independiente de lo que ocurra en el Atanasio, automáticamente elimina al América y al Medellín. Así que para los escarlatas ese choque en Barranquilla es de todo o nada.