Se fue tranquilo por todo lo hecho por sus compañeros. El mediocampista Guillermo Celis se mostró feliz luego de la victoria 2-1 de Junior ante Nacional y aseguró que, aunque era normal sentir ansiedad en esta clase de juegos, pudieron sobre ponerse a eso.

“Ya falta poco. Hay que seguir, hay que recuperarse, comer, dormir y volver a estar ahí. Estos partidos son así, son finales, es imposible no tener ansiedad, pero este es un grupo que tiene jerarquía. Entramos bien en el juego, si hubiésemos metido una de las del principio habría sido distinto”, declaró en zona mixta.

El volante, que es uno de los capitanes del club, no quiso entrar en polémicas y le restó importancia a las palabras de los que decían que los antioqueños ganarían los dos juegos ante ellos.

“Cada quien es libre de opinar lo que quiera, respeto todas las opiniones. Nosotros nos hemos enfocados en nuestro grupo, así lo hemos hecho. Nos hemos guardado, nos hemos blindado como grupo y eso se ha visto reflejado en el campo”, señaló.

El sincelejano explicó que en el medio tiempo se dieron ánimos y confiaron plenamente en la remontada.

“Nos dijimos que había que tener fe, que ya habíamos hecho unas fechas atrás que le habíamos remontado el marcador acá. Insistimos en eso, recobramos en fuerza y salimos con todo”, destacó.

“Todos los que han entrado nos han aportado cosas buenas al grupo, eso ha sido una virtud buena de todos. Somos un grupo grande, extenso y tener a todo el mundo metido es algo bueno”, complementó.

Por último, Guillermo Celis le envió un mensaje de agradecimiento a la hinchada por su acompañamiento en el ‘Coloso de la Ciudadela’.

“Es una belleza, una bendición. Agradecerle a la gente que vino hoy, que nos apoyó, porque nos ayudó de principio a fin”, concluyó.