El técnico uruguayo Alfredo Arias valoró el carácter exhibido por Junior en el triunfo 2-1 sobre Atlético Nacional, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, resultado que deja al equipo barranquillero como líder del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga II-2025, con ocho puntos y muy cerca de la final.

El entrenador recordó que la solidez emocional mostrada en los últimos juegos comenzó semanas atrás, cuando el equipo debió recomponerse en un momento crítico.

“Nosotros cuando fuimos a jugar contra Fortaleza, que veníamos de dos partidos malos, necesitábamos sí o sí ganar allá, en la altura, porque nos podíamos enredar y quedarnos por fuera. Y logramos sumar, incluso con uno menos gran parte del partido. Desde ese día el equipo muestra un carácter que a uno le gusta ver en cancha”, afirmó.

Arias destacó que en los dos duelos previos como visitante su equipo también dio señales de crecimiento competitivo.

“Ahora en los cuadrangulares tuvimos dos partidos seguidos por fuera y sacamos dos buenos resultados. En esos dos juegos el equipo tuvo el carácter para ir a buscar seis puntos, pero solo conseguimos dos, que valen, y mucho”, señaló, antes de referirse al rival de turno.

“Hoy enfrentamos a un gran rival, un muy buen equipo, con buenos jugadores, bien dirigido por mi sobrino (risas), no es familiar mío, pero yo le digo así. Nacional viene haciendo un campañón. Pero más allá de eso, para mí era injusto perderlo o empatarlo hoy. Habíamos hecho todo para irnos en ventaja, pero no habíamos finalizado bien. Y ellos, que tienen mucho poderío ofensivo, nos hicieron daño y nos convirtieron. Pero nuevamente tuvimos o mostramos el carácter necesario para darlo vuelta, como ya lo habíamos hecho antes ellos en el cierre de la fase anterior. En el fútbol todo pasa los jugadores y yo tengo muy buenos jugadores, con carácter, pero ante todo mejores personas”, agregó.

El entrenador también explicó por qué optó por meter un mediocampista más, sacrificando a alguien en ataque, y por qué luego sacó a Celis, uno de los pilares del equipo, y no a Didier Moreno.

“La verdad que era una decisión dura. El cambio en principio era Canchimbo por Castrillón, porque Joel venía con confianza porque ya les había marcado a ellos el partido pasado acá en ‘el Metro’, pero inmediatamente mi cuerpo técnico me dijo que había que recuperar la pelota para crear nuevamente y volver a meternos en el partido, porque Nacional estaba siendo el protagonista. Y para lograr eso la entrada de Rivas fue fundamental. Con Rivas pudimos empezar a poner al equipo de ellos en su área. El cambio de Celis lo quería hacer antes porque creía que lo podíamos ganar, pero claro, ante un rival que te responde golpe por golpe nosotros no podíamos perder el partido, por eso lo demoré. Decidí quedarme con Didier (Moreno) en cancha porque Celis, en una jugada anterior, había quedado tirado, y yo me fijo mucho en esos detalles, pensé que estaba cansado. Y lo otro es que Didier tiene un muy buen juego aéreo y nos podía ayudar más en esa faceta”, explicó

Arias también elogió a la afición que llenó las tribunas del ‘Metro’ y que, según él, influyó directamente en la remontada.

“Hoy una parte del triunfo es de la gente. Íbamos perdiendo y habíamos fallado en algunas jugadas y no se sintió el abucheo, por el contrario, seguían alentando. Entramos en el segundo tiempo y tenían confianza, tenían fe. Gracias a Dios que los pudimos mandar a casa con una gran alegría. Seguramente mañana tendremos un día más feliz para ir a trabajar”, manifestó.

Finalmente, el técnico explicó por qué cambió para este partido la estructura que le había dado réditos en condición de visitante, pasando de tres mediocampistas a dos. Indicó que su intención era golpear de entrada, aunque el plan no comenzó como esperaba.

“Nosotros en los dos partidos de visitante –en los empates ante América y Nacional-- no es que hayamos jugado con tres en el medio, jugamos con cuatro, porque Chará era un cuarto mediocampista. Y jugamos con dos arriba, que eran Enamorado y Paiva, y después llegaban los laterales. Pero para este partido yo creía que necesitábamos ganarlo en los primeros 20 minutos, y lo injusto, y curioso a la vez, es que comenzamos fue perdiéndolo. Yo puse un delantero más hoy, puse a Castrillón, que lamentablemente no tuvo la suerte que le quedara una para anotar. Yo siento que estuvimos en el arco de ellos casi todo el primer tiempo, pero no definimos bien. Nacional al final de esa primera parte comenzó a tener la pelota y nos complicó, ya no la podíamos tener, entonces me tocó poner un mediocampista más, como Rivas, para recuperar la pelota y por ahí el protagonismo”, concluyó.