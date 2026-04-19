Un nuevo homicidio se registró en la noche del pasado sábado en el municipio de Malambo. Esta vez, un hombre identificado como Edelmir Rafael Cardona Frías, de 25 años, fue atacado a bala en el barrio Villa Esperanza, en la carrera 5 sur con calle 5.

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Según las autoridades, la víctima era integrante de ‘Los Costeños’ y “se encontraba expendiendo sustancias estupefacientes”, cuando fue sorprendido por sujetos en motocicleta, quienes le dispararon en varias ocasiones.

“La víctima pertenece al GDO Los Costeños cómo expendedor de estupefacientes sector caleta de estupefacientes de alias La Toti”, se lee en el reporte de la Policía.

Asimismo, las autoridades indicaron que el hoy occiso no cuenta con anotaciones en el sistema SPOA.