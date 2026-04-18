Hacia las 5:20 de la tarde de este viernes 17 de abril se registró un hecho de violencia en el barrio Manantial, donde un hombre fue asesinado en medio de un ataque con arma de fuego.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 5:20 p. m. en la calle 70 con carrera 12D, cuando la víctima se encontraba en la parte externa de una vivienda realizando arreglos a su motocicleta.

La víctima fue identificada como Manuel Carlos Fontanilla Ramírez, de 52 años, quien recibió un disparo en la cabeza que le causó la muerte en el lugar de los hechos.

Según la información preliminar, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta el sitio y, sin mediar palabra, uno de ellos desenfundó un arma de fuego y le disparó, para luego huir con rumbo desconocido.

Las autoridades indicaron que el caso es investigado bajo la modalidad de sicariato. Detectives de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, adelantan labores para esclarecer los móviles del crimen y dar con la captura de los responsables.

Al lugar acudieron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, quienes realizaron la inspección técnica del cadáver.

Cabe reseñar que años atrás Fontanilla Ramírez había sido detenido por las autoridades policiales, en medio de una investigación por microtráfico.

Fue en mayo de 2015, cuando uniformados de la institución armada realizaron un operativo contra el tráfico de estupefaciente y, como resultado, el hombre fue capturado en medio de la actividad ilegal.