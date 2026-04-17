La Policía del Atlántico viene adelantando una ofensiva contra el delito en distintas modalidades; es así que, mediante labores investigativas, personal adscrito a la Seccional Investigación Criminal, (SIJIN), bajo la coordinación de la Fiscalía 11 de Barranquilla, logran la captura de dos personas en flagrancia, por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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Mediante diligencias de registro y allanamiento realizados en los municipios de Baranoa y Usiacurí, fueron capturados dos sujetos, a quienes se les logró incautar durante el procedimiento policial un arma de fuego tipo revólver, calibre 38 milímetros con dos cartuchos para el mismo y 75 gramos de cocaína.

Durante la investigación se pudo establecer que, uno de los capturados es un actor criminal dinamizador del tráfico de estupefacientes en barrio El Porvenir del municipio de Usiacurí.

Este sujeto sería alias Vira, un reconocido integrante del grupo delincuencial ‘Los Costeños’, quien estaría haciendo afectaciones criminales en el municipio de Baranoa con actuar delictivo.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de Nación.

El Coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico, invita a la comunidad a denunciar cualquier acto delincuencial que afecte la convivencia y la seguridad ciudadana, la línea 123 está habilitada para el suministro de información.