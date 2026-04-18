En el marco de operativos contra el delito, la Policía Nacional de Colombia capturó este viernes 17 de abril a un hombre de 39 años en el suroccidente de la ciudad por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Santo Domingo, en la calle 91 con carrera 3B, donde uniformados realizaban labores de registro a personas y verificación de antecedentes.

Según el reporte oficial, el individuo intentó huir al notar la presencia policial, pero fue interceptado. Durante el registro, las autoridades le hallaron en un bolso un artefacto explosivo tipo granada de mortero.

De acuerdo con la Policía, el capturado cuenta con más de 20 anotaciones judiciales, de las cuales 10 están relacionadas con delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Además, portaba un brazalete del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, ya que se encontraba bajo detención domiciliaria.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Miguel Andrés Camelo Sánchez, señaló que este resultado hace parte de las acciones para prevenir hechos que pongan en riesgo la seguridad ciudadana.

Las autoridades dejaron al capturado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad delictiva a través de las líneas de emergencia habilitadas.