Un nuevo hecho de violencia se registró en el municipio de Sabanalarga, Atlántico, donde un hombre fue asesinado en medio de un ataque a tiros ocurrido en el barrio Cascajalito, sector cercano a La Feria, en el norte de la población.

De acuerdo con información preliminar, al menos dos hombres ingresaron a la vivienda de la víctima y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Jesús Padilla. Según versiones de testigos, los presuntos agresores se movilizaban en motocicleta y huyeron del sitio tras cometer el crimen.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los móviles del homicidio y dar con el paradero de los responsables.

No obstante, como primera pista, se obtuvo información sobre un panfleto que circula desde hace algunos días a nombre del Bloque Resistencia Caribe de ‘los Costeños’ y que en este se mencionaría el nombre de la víctima.

La Policía hizo un llamado a la ciudadanía para aportar información que contribuya al esclarecimiento de este caso.

Hay que señalar que desde la mañana de este mismo viernes se adelanta en el municipio de Baranoa un consejo de seguridad con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, autoridades locales y alcaldes de distintas poblaciones por fuera del área metropolitana de Barranquilla.

En el encuentro se toca el tema de la escalada criminal que se ha presentado en los últimos meses debido al traslado de estructuras delincuenciales que buscan dominar las rentas del narcotráfico y la extorsión en esos territorios.