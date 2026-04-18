En la tarde de este viernes 17 de abril una agencia fiscal de la Seccional Atlántico del ente investigador imputó cargos contra tres de los cinco hombres implicados en el asesinato del optómetra Carlos Enrique Rojas Ávila, de 53 años, en hechos ocurridos tres meses atrás en la cancha de fútbol del barrio El Carmen, en la localidad Suroccidente de Barranquilla.

Recordemos que el pasado 18 de enero, a eso de la 1:00 p. m., el optómetra se había trasladado en compañía de su hijo hasta la cancha de fútbol, ubicada en la calle 53B con carrera 21, donde justamente el menor participaría de un encuentro con un equipo.

No obstante, el ambiente recreativo y familiar se vio abruptamente trastornado hacia la 1:46 p. m. cuando se escuchó un disparo de arma de fuego en el escenario deportivo. Entonces el caos se apoderó rápidamente del lugar.

Según el reporte de las autoridades, Rojas Ávila fue tiroteado por un pistolero que forcejeó con él para arrebatarle una cadena de oro y su teléfono celular. Muchas personas fueron testigos del acto criminal y su muerte se confirmó en el mismo sitio de los hechos.

Por este caso, la Fiscalía consiguió la detención de Ronald Beltrán Flórez, Darwin José Sierra Barandica, Jhonny de Jesús Rada Hernández y Luis Fernando Ortega Pacheco, quienes harían parte de una banda denominada como ‘Los del Por Fin’, dedicados a cometer hurtos de manera sistemática.

En el caso de Beltrán Flórez, un juez lo cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario desde este jueves 16 de abril.

Mientras que a Sierra Barandica, Rada Hernández y Ortega Pacheco, les imputaron cargos ante el Juzgado 14 Penal Municipal con funciones de control de garantías por homicidio agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas, los cuales no fueron aceptados por los procesados.

Cabe señalar que el ente investigador todavía falta por procesar a un quinto sospechoso por este crimen, quien tiene orden de captura activa.