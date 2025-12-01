Una vez más ‘Tití’ Rodríguez vuelve a ser el héroe de Junior. El delantero antioqueño se convirtió en gran protagonista del triunfo 2-1 ante Atlético Nacional, en el Metropolitano, un encuentro que se decidió a pocos minutos del final gracias a su oportunismo.

El atacante celebró la victoria con serenidad y destacó el trabajo colectivo que permitió dar un paso importante en casa, aunque sin caer en triunfalismos.

“La verdad, contento. Darle las gracias a Dios por darnos la oportunidad de vivir estos momentos tan lindos. Como dice el profe, ‘son más las tristezas que uno vive en este deporte’, y hoy nos tocó una gran alegría y la estamos disfrutando con mucha humildad. Aún no hemos conseguido nada, pero dimos un gran paso en nuestra casa”, aseguró.

Rodríguez, quien nuevamente ingresó desde el banco para cambiar el rumbo del partido, valoró la actitud del equipo y la importancia de que todos aporten desde el rol que les corresponda.

“Hay que entrar siempre con la mejor disposición. Ahora el equipo no está para que los jugadores con menos minutos estén tirando para otro lado, todos tenemos que remar para el mismo lado para conseguir los objetivos. Y hoy eso se demostró. Dos jugadores que entraron desde el banco entraron con la energía y con la intención de ayudar al equipo, y gracias a Dios se nos dio. Hicimos un esfuerzo enorme. Resaltar lo que el equipo hizo. Me tocó meterla a mí, pero lo asumo con mucha humildad, porque esto es de todos”, expresó.

Sobre la jugada del gol, el atacante describió con detalle lo que se le pasó por la mente segundos antes de convertirse en héroe.

“La verdad es que son jugadas donde el margen de error es poco. La indicación siempre es clara, que es no salirme de la referencia del área, que estuviera entre los dos centrales, que la pelota siempre va a caer ahí. Y yo hago eso. Cuando veo que Canchimbo coge el balón sabía que me tenía que quedar ahí sí o sí y cuando veo que el balón cruza dije, ‘ya está’. Es una nueva alegría que Dios me permite vivir con mis compañeros y con nuestra hinchada”, afirmó.

El delantero también explicó cómo ha asumido su rol en el equipo, uno que lo ha llevado a destacarse especialmente entrando desde el banco.

“Es algo lindo, la verdad es que todos nos preparamos para sentir estas alegrías. A nadie le gusta ser suplente, pero cada quien debe asumir su rol desde la posición que esté. Son finales y en las finales tenemos que aferrarnos a lo que nos ha dado resultados. Y si el profe y la afición sienten que yo doy resultados jugando pocos minutos, pues eso haremos. Es una bendición de Dios que me tiene viviendo. De los 26 goles que tengo en Junior la mayoría han sido desde el banco y en los minutos finales”, dijo.

‘Tití’, que llevaba varios partidos sin convertir, destacó la importancia de mantener la fe incluso en los momentos en que el gol se niega. “Contento por lo que está pasando, pero yo digo que para que todo esto funcione y todo tenga una armonía lo más importante es la humildad. Llevaba seis, siete u ocho partidos sin hacer gol, no recuerdo bien, pero siempre tengo la fe que me va a quedar una, que el gol va a llegar. Hoy llegó y solo me toca darle las gracias a Dios y a los compañeros por el esfuerzo. No tengo palabras para definir este momento. Me gustan esas estadísticas de los goles en los últimos minutos, son números, pero las valoro. Ahora debemos mantener la calma, porque aún el trabajo sigue. Hoy estamos muy emocionados, pero sé que mañana el profe (Alfredo Arias) nos va a aterrizar, es su función y lo hace muy bien”, concluyó.