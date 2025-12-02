Había varios personajes ilustres de la historia del Junior en el estadio Metropolitano viendo el partido contra el Atlético Nacional. Mientras Carlos Bacca y Miguel Borja, dos hombres gol, se encontraban ubicados en palcos en la tribuna occidental, Sebastián Viera y Jermein Zidane Peña se animaron a subir a la tribuna norte con la barra Los Kuervos.

Bacca, que se viene recuperando de una grave lesión de talón que le impidió ser inscrito este semestre, acompaña fielmente a sus compañeros. Siempre está ahí apoyando y dando una voz de aliento en el mismo camerino.

Borja acaba de salir oficialmente de River Plate, club que ya concluyó su temporada en Argentina, y de inmediato regresó a Colombia. El artillero cordobés tiene amistades en la capital del Atlántico y acudió al estadio Roberto Meléndez para ver a su equipo del alma, Junior, en el que ya vivió dos ciclos.

Miguel Borja vino al ‘Metro’ para ver a su equipo del alma, Junior. Foto📷 @PACHOURRUCHURTO pic.twitter.com/9FiGHZHRkz — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) November 30, 2025

Obviamente la gente lo rodeó y le preguntó si se venía la tercera edición de Borja vestido de rojiblanco, pero el atacante solo sonreía y no quiso hablar ante las cámaras y los micrófonos.

En algún momento se encontró con Christian Daes, CEO de Tecnoglass, y con Jermein Peña en uno de los palcos de occidental.

Cortesía Miguel Borja compartió un rato con Christian Daes y Jermein Peña.

El defensa magdalenense, que no pudo jugar el partido que los rojiblancos le terminaron ganando 2-1 a los verdes por una suspensión, apareció por todos lados.

No se quedó quieto. Peña también acudió a la cita con los integrantes de la barra Los Kuervos, junto a Viera. Ambos subieron a la parte alta de la tribuna norte del estadio, compartieron con los hinchas, se tomaron fotos con ellos y alentaron con entusiasmo.

Sebastián Viera estuvo alentando a Junior en el partido frente a Nacional en la tribuna norte, con la barra Los Kuervos. Video📹: @Jossie_esteban pic.twitter.com/xcwHWMuX9K — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) December 2, 2025

El legendario ex cancerbero de los ‘Tiburones’, jugador con más títulos de la historia de Junior, se presentó con la camiseta blanca con azul claro, con la cual el equipo se coronó campeón de la Liga en 2018 II y 2019 I.

El uruguayo permaneció con los barristas durante el primer tiempo. Luego se fue a su palco en occidental.

Cortesía Jossie Esteban Sebastián Viera y Jermein Peña en medio de algunos barristas de Los Kuervos.

Peña se puso la tercera camiseta de la actual indumentaria del club, la verde con rojo alusiva a los colores de la bandera de Barranquilla.

Los dos posaron para la cámara de Jossie Estaban Rojano, quien captó espectaculares imágenes de toda la fiesta vivida en el coloso de la Ciudadela.