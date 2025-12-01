Se repetirá la fiesta. El estadio Metropolitano Roberto Meléndez volverá a estar repleto y teñido de rojiblanco para el partido que protagonizarán Junior y América de Cali, este jueves, a partir de las 8:35 p. m., en la quinta jornada del cuadrangular semifinal A de la Liga II.

Cuando todavía está fresquita la emoción por el gol agónico de ‘Tití’ Rodríguez y la victoria 2-1 sobre Atlético Nacional, la afición tiburona puso la mira en el duelo contra el cuadro escarlata, que le podría significar, de ganarlo, la clasificación a la final del torneo.

El club caribeño, aprovechando la efervescencia del triunfo sobre los verdes, puso a la venta la boletería este mismo lunes a la 1 p. m., y menos de 20 minutos después no había ni un solo tiquete de la gradería de norte. ¡Volaron!

Las entradas de las tribunas de sur y oriental se agotaron posteriormente. “El ritmo de venta fue impresionante”, aseguró Antonio Char, presidente de Junior, en diálogo con EL HERALDO.

Josefina Villarreal/El Heraldo La barra Frente Rojiblanco de Sur prendió tantas bengalas que la grada parecía incendiada.

Hasta las 8:27 de la noche de este lunes, ya la afición había adquirido 28.100 boletas.

Los tiquetes de occidental también se estaban moviendo con fuerza. Según la página de W Arena, a las 8:27 de la noche de este lunes, quedaban apenas 1.200 entradas.

Hay que recordar que existen 10 mil abonados para los partidos de cuadrangulares, lo que garantiza, de momento, sumando las 28.100 boletas sueltas y las cerca de 3 mil cortesías, un total de 41.100 espectadores para el choque contra América.

Los precios de las entradas de Junior son los siguientes: sur y norte, $30 mil; oriental, $50 mil; occidental, $100 mil.