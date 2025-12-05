El cantautor colombiano Venesti, una de las voces más prometedoras y consistentes de la nueva ola latina, presenta su nuevo sencillo “Beso”, bajo el sello AP Global Music. En esta ocasión, el artista explora un Afrobeat romántico y cautivador, fusionando suavidad rítmica con una letra que rinde homenaje al amor en su forma más pura.

“Beso” profundiza en la experiencia emocional del enamoramiento: desde la ingenuidad del primer acercamiento hasta la sensualidad que surge cuando el sentimiento crece y se vuelve inevitable. Es una canción que captura la transición natural entre la ternura, el deseo y la conexión real, manteniendo el sello melódico y moderno que caracteriza a Venesti.

El lanzamiento llega acompañado de su video musical oficial, dirigido por Kevin Ramírez, quien aporta una estética visual cálida, elegante y emocional. La pieza complementa la narrativa de la canción al mostrar el recorrido íntimo entre dos personas que se descubren a través del amor, el tacto y la complicidad.

“Beso” continúa el gran momento artístico que vive Venesti tras el éxito de “Dificile”, tema que recientemente alcanzó el #1 en Billboard Latin Airplay y Latin Pop Airplay, consolidando su presencia en la escena internacional.

Este nuevo logro es el cuarto número 1 que alcanza el artista de Guapi en los charts de Billboard, después de sus singles ‘Umaye" en el 2023, “No Es Normal” en el 2024, “Fuera de lugar” a inicios de este 2025 y el 22 de noviembre con “Difícile” junto a Mike Bahía.