La artista multiplatino caleña Greeicy lanza ‘Curándote’, una canción contagiosa que invita a sus seguidores a mover el cuerpo para exorcizar las penas.

Lea Beéle y Ozuna lanzan un álbum playero que mezcla afrobeats y reguetón

Esta canción fue escrita por Greeicy, Mike Bahía y Branbel, la canción conecta con el instinto natural del ser humano: el movimiento.

A través de la letra, Greeicy reflexiona sobre el vaivén emocional de la vida, los buenos y malos tragos, el amor y el despecho, y cómo todos pueden ser celebrados o superados a través del baile.

“Cuando nació esta canción, sabía que tenía una magia especial. Sabía que esa invitación a la sabrosura y al baile era sanadora, pero hoy lo confirmo”, dijo Greeicy. “Esta canción me acompaña de una manera tan sabrosa para recordarme todas las cosas que tengo que me curan el alma”.

Aquí El barranquillero Jorge Arnedo gana el Premio Nacional de Danza de Mincultura

Musicalmente, ‘Curándote’ es una fusión de ritmos del Dancehall, ritmos urbanos y del Pacífico colombiano, donde una marimba evoca ritmos como el currulao, el bunde y el porro sabanero, para crear una experiencia musical tanto sanadora como irresistible.

Este sencillo llega después de cuatro meses de su megahit viral de verano, ‘Quiero +’, un himno de poder femenino en el que Greeicy exploró los ritmos del afrobeat y los fusionó con el sonido que la caracteriza. El tema superó los 15 millones de reproducciones combinadas y dominó los charts virales de Spotify, alcanzando el #1 en Colombia y el #2 en Ecuador en septiembre.

Con ‘Curándote’, Greeicy finaliza un año que la vio reconectar con su esencia, lanzando temas profundamente reflexivos como ‘Limonar’, una balada que celebra la belleza de lo cotidiano y el poder transformador de la maternidad, seguido por ‘Estas Ganas’, donde la artista reveló su era más empoderada.

Además Video: perros robot con las caras de Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg desfilaron en Miami

La cantante iniciará en 2026 en la serie de conciertos AT&T Playoff Playlist Live!, parte del College Football Playoff National Championship Weekend, destacando en un roster de artistas que incluye a Peso Pluma, Latin Mafia y más.