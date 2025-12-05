Los asistentes de la exposición Art Basel, registrada en Miami, Estados Unidos, quedaron asombrados luego de que uno de las presentaciones incluyera perros robot con las caras de los multimillonarios Elon Musk y Jeff Bezos y Mark Zuckerberg.

Se trató de una obra presentada por el artista Beeple, cuyo nombre verdadero es Mike Winkelmann, denominada ‘Regular Animals’

Los diseños poseen caras hiperrealistas de magnates como Elon Musk, Jeff Bezos, Andy Warhol, Mark Zuckerberg, pero también de artistas como el pintor Pablo Picasso.

“Cada vez vemos más el mundo, cómo ellos quieren que lo veamos, porque controlan estos algoritmos tan poderosos. Juzgan lo que vemos en el mundo y, para muchas personas, es su principal fuente de noticias. Tienen control unilateral sobre cómo vemos el mundo, en muchos sentidos”, le dijo el artista a CNN.

Estas declaraciones del artista reflejan la intención de las críticas y la sátira detrás de la exposición. Beeple señala, no de manera implícita, el mundo en que vivimos y la normalización de la vigilancia masiva y el monopolio tecnológico.

En los videos se puede notar cómo los perros chocan entre sí, también “defecan” “obras de artes” en forma de fotografías.

“(Los robots) toman fotografías constantemente y reinterpretan el mundo a través de la mirada de estos diferentes personajes”, agregó el artista.

Beeple se hizo conocido en 2021 en el auge del arte NFT, dando un golpe en el marcado al vender un collage digital de 5.000 imágenes por 69,3 millones de dólares en la casa de subastas Christie’s. En ese momento se convirtió en el artista vivo más caro del mundo, solo superado por David Hockney y Jeff Koons.