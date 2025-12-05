Por la ribera ya se ven los arbustos y cocoteros anunciando que las cuatro fiestas del Caribe colombiano están por iniciar y por ello la agenda de planes que EL HERALDO trae en sus recomendados hay gran variedad para disfrutar en familia.

Empezamos este recorrido con un infaltable del 8 de diciembre y es la Gran Parada de la Luz que dará inicio a las 5:30 de la tarde. El recorrido, que cada año atrae a miles de asistentes, promete un ambiente lleno de luces, colores y nostalgia. Niños y adultos podrán disfrutar de un espectáculo que mezcla danzas, música y escenografías que evocan la magia de la Navidad.

Más de 2.000 artistas, entre grupos de danza, bandas musicales, teatreros y colectivos artísticos, darán vida a la noche con presentaciones que celebran los símbolos tradicionales de esta época.

Entre los invitados especiales estarán el artista Nicolás Tovar, la Reina del Carnaval de Barranquilla Michelle Char, el Rey Momo Adolfo Maury, los reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz, así como la Reina del Carnaval de la 44, Sharon Hurtado con su Rey Momo Luis Aragón, y las representantes Señorita Atlántico y Señorita Región Caribe.

La Gran Parada de la Luz iniciará en la carrera 44 con calle 70 y avanzará hasta el Teatro Amira de la Rosa. Para quienes deseen verla desde palcos, habrá ubicaciones especiales en la Catedral y la Plaza de la Paz.

La donación por persona es de $75.000, recursos que serán destinados a la alimentación y bienestar de los niños de la Fundación Pan y Panela.

Más celebración

Sin embargo, la celebración de las velitas empieza desde el sábado 6 de diciembre en La Cueva con un concierto vallenato en honor a esta celebración, a partir de las 7 de la noche. Se presentarán los maestros Santander Durán Escalona, Adrián Villamizar, Leonardo Bermúdez y Andrés Mendiola.

Luego, al día siguiente el turno es para Barrio Abajo donde se realizará la ruta Faroles y Luceros que rendirá tributo a las ruedas de cumbia en ese icónico sector de la ciudad.

Este evento, organizado por el colectivo Barrio Abajo Tour y otras organizaciones del barrio, lleva cuatro años consecutivos realizándose como una apuesta por recuperar, fortalecer y resignificar una tradición que, antes de la pandemia, reunía a cumbiambas y danzantes en recorridos la madrugada de cada 8 de diciembre.

Estas caravanas recorrían las calles del barrio bailando, tocando millo y encendiendo la alegría que daba inicio a las cuatro fiestas de fin de año. Tras la pandemia, la tradición perdió fuerza y comenzó a desvanecerse en las madrugadas del barrio.

“Este evento es un reconocimiento a la memoria cultural del Barrio Abajo y una invitación a volver a encender esa llama que por años nos ha unido alrededor de la cumbia”, afirmó el equipo de Barrio Abajo Tour.

Teatro y música

Por otro lado, la agenda teatral se mueve con la presentación este viernes en la Casa Cultural El Bordillo con Jorge Herrera, recordado por su icónico papel en Yo soy Betty, la fea, quien llega a este escenario acompañado de la increíble Amparo Conde y el talentoso Jorge Baena en Las edades del amor.

Una puesta en escena íntima y conmovedora, dirigida por Jorge Herrera y Amparo Conde, interpretada por un elenco que le da alma, memoria y verdad a cada etapa del corazón. Será este viernes a las 8:30 de la noche.

Ese mismo día, pero a las 7:30 p. m., en Luneta 50 se presenta nuevamente la obra María Mandinga, una mirada a lo femenino cuando los demonios acechan, inspirada en la novela Del amor y otros demonios, de Gabriel García Márquez, protagonizada por Vicky Osorio.

El domingo Luneta 50 cerrará su agenda cultural con el concierto Territorio Gauta a las 8 de la noche. Este show consta de una serie de composiciones originales del músico barranquillero Domingo Sánchez, desarrolladas a partir de la hibridación de una gaita tradicional y una flauta traversa.

Esta propuesta hace un recorrido por las infinitas posibilidades que ofrece este instrumento único, la gauta, su conexión con la herencia musical del Caribe y la experimentación contemporánea. Acompañarán a Sánchez en este concierto los músicos barranquilleros Aylan Wong (gaita macho), Félix Viáfara (bajo eléctrico), Camilo Niño y Bryan Morales (percusión).

Cine y arte para cerrar

Adicionalmente, durante estos días en la ciudad se está realizando la segunda edición del Mal de Ojo Festival de Cine, organizado por la Fundación Cinerama, con una programación que dialoga con obras que abordan conflictos sociales, memoria rural, estéticas contemporáneas y revisiones críticas del archivo fílmico, reuniendo películas de Colombia, América Latina, Europa y Medio Oriente.

Finalmente, la artista barranquillera Norella Magdaniels se encuentra presentando su exposición Sin Cabeza, una obra que tiene como propósito “sanar por medio del arte” en la Galería de La Aduana.

“La sanación se hace parte por partes, no todo a la vez. Me gusta hacer metáforas con los objetos porque ayudan a ejemplificar lo que ocurre, a masticarlo y a enfocarse en esa herida o tema en particular”, comentó la barranquillera.

