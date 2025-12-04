La Reina Menor del Acordeón del 58° Festival de la Leyenda Vallenata, María José Arias Pérez, en este año de su reinado alcanzó los mayores triunfos llegando a sumar cinco coronas. Ella, quien cuenta con 13 años y nació en Fusagasugá, capital de la Provincia del Sumapaz, ubicada en el departamento de Cundinamarca, comenzó desde muy niña a sacarle notas al acordeón, teniendo el respaldo de sus padres Luis Carlos Arias Bernal y Yeni Patricia Pérez Cagua.

Para ‘Majo’, como es conocida la reina menor, ganar cinco coronas significó muchos ensayos, aprendizaje de las canciones en sus distintos aires y saber que la competencia no era fácil, sin olvidar sus estudios de noveno grado que cursó en el Colegio Ricaurte de su tierra, donde el promedio global de calificación estuvo entre 4.7 y 4.8, sobre cinco.

Los cinco triunfos los obtuvo en su orden. Festival de la Leyenda Vallenata (Valledupar); Encuentro Femenino Evafe, Festival de las Mujeres, (Valledupar); Festival Cuna de Acordeones (Villanueva, La Guajira); Festival Vallenato USA (Miami - Florida, Estados Unidos) y Festival Vallenato, cuarta versión (Silvania-Cundinamarca).

Este excelente desempeño la llevó a recibir la Orden de la Democracia Simón Bolívar por parte de la Cámara de Representantes, por su papel como embajadora cultural y su compromiso con las tradiciones musicales del país, en este caso el vallenato. En el acto se destacó al Festival de la Leyenda Vallenata como uno de los eventos más emblemáticos de la cultura nacional.

A ´Majo’, los logros como acordeonera la llevaron a acompañar en distintos escenarios a artistas como Poncho Zuleta, Carlos Vives, Silvestre Dangond, Jorge Celedón, Nelson Velásquez, Elder Dayán y Diego Daza, entre otros. “A ellos les agradezco la confianza y el cariño por permitirme tocar mi acordeón con toda la emoción y ante una inmensa multitud”, dijo la reina.

El acordeón le llamó la atención

Ella contestó distintos interrogantes comenzando por el aprendizaje del acordeón. “A pesar de ser un instrumento nativo de nuestra costa caribe colombiana, el acordeón y el vallenato siempre llamaron mi atención desde muy pequeña. El primer acordeonero que escuché fue al maestro Egidio Cuadrado, interpretando los Clásicos de la Provincia al lado del cantante Carlos Vives”.

Para ‘Majo’, ganar el Festival de la Leyenda Vallenata fue un sueño cumplido. “Al ser el festival más representativo e importante de nuestro folclor vallenato, fue una experiencia hermosa. Me enseñó demasiado no solo para construirme, sino tener la mayor confianza en sí misma”.

Continúo al mando de la palabra. “Considero que la música vallenata es uno de los patrimonios culturales más importantes de Colombia, que no sólo debemos seguir interpretándola, sino también preservándola para que pueda durar por muchas más generaciones. Por eso la seguiré representando con todo el amor, así como promoveré el papel de la mujer en un medio que se ha ido interiorizando con la maravillosa interpretación femenina que predomina en la actualidad”.

Dedicó un espacio de la charla a sus padres. “El apoyo de mi papá y mi mamá ha sido fundamental en mi proceso musical. Desde el principio de mi carrera han sido los que me han brindado toda su confianza, acompañándome en cada proyecto, cada producción y cada competencia. Gracias a Dios y a ellos, y el cariño de mi hermanita María Salomé, he podido ser una ganadora, y más ahora con cinco coronas a nivel nacional e internacional”.

Pasando a otro tema, señaló sus gustos además de la música vallenata. “Aparte de tocar mi acordeón y componer algunas canciones, tengo momentos de esparcimiento con mi familia y amigos. Me encanta el deporte, especialmente el voleibol. También la cocina y la buena lectura. A leer le dedico mucho tiempo”.

Finalmente, sobre sus nuevos propósitos, señaló. “Después de haber culminado el proceso artístico muy exitoso, tengo muchas metas y sueños por cumplir con mi acordeón. Voy a seguir expresando mi amor por la música vallenata mediante distintos proyectos y presentaciones previstas. Representaré con orgullo a la música vallenata, siendo esa joven del interior del país que agradece y está llena de cariño para todos”.

Todo comenzó para María José Arias Pérez, cuando el jueves primero de mayo de 2025, interpretó en la final del concurso de acordeonera menor, el paseo, ‘El gallo viejo’ (Emiliano Zuleta Baquero); el merengue, ‘Siniestro de Ovejas’ (Carlos Araque); el son, ‘A un grande’ y la puya ‘Tengo las cualidades para ganar’, de su autoría, obteniendo la primera corona. Tuvo como acompañantes en la caja a Jhon James Rico Rodríguez, en la guacharaca a María José Suárez Rada y en el canto a José Mathías Maestre Solano.

Para alcanzar estos cinco triunfos significó haber unido el talento, la perseverancia, la disciplina y el amor al folclor vallenato, llevando al jurado, como lo hacen los profesores en su institución educativa, a ponerle la máxima nota.

Por eso, cada vez que ‘Majo’ se presentó en Colombia o el exterior y recibía aplausos, pensaba en el Festival de la Leyenda Vallenata donde recibió las alegrías más grandes que el arco iris en el cielo. Ahora, aquel momento cuando su nombre era el primero en las competencias, no solamente es una foto, sino la historia de una niña que aprendió a brillar teniendo el acordeón en el pecho y creyendo en lo que le dictaba el corazón.