Tenía pinta de favorita y no porque su nombre proviniera de una dinastía dedicada a la música vallenata, sino porque desde la primera ronda dejó claro que venía por la corona. No se guardó nada y en cada nota entregó lo mejor de sí. Se trata de María José Arias Pérez, de 12 años, procedente de Fusagasugá, Cundinamarca.

Llegó a la final con rótulos de reina en la categoría de Acordeonera Menor y no defraudó. Se midió ante Laura Moreno y Sara Valentina Mora, y el jurado integrado por Dino Menco, Sabas Vega y Miguel Cuadro la dio como ganadora.

María José Arias fue la primera en entrar en acción a ritmo de paseo con el tema ‘El gallo viejo’ de Emiliano Zuleta Baquero. Posteriormente esta adolescente ejecutó el merengue ‘La brasilera’ de la autoría de Rafael Escalona. Su actuación siguió con el son ‘A un grande’ de su autoría, dedicado a Omar Geles. Cerró su presentación con la puya ‘Estoy en el ruedo’.

Tras terminar sus acordes el público enloqueció, en especial su comitiva que con pancarta en manos las agitó por todas partes para respaldar también a su cajero Jhon Rodríguez, a la guacharaquera María José Suarez y al cantante Matías Maestre.

“Estoy cumpliendo mi primer gran sueño con el acordeón y en el nombre de Dios voy por más, voy a seguir trabajando para a futuro convertirme en Reina Mayor y no sólo por eso, sino porque quiero tener una agrupación con la que pueda llevar lejos esta música vallenata que tanto disfruto”, dijo ‘Majo’ como la llaman de cariño sus familiares y amigos una vez culminó su presentación.

Jeisson Gutierrez Presentación de María José Arias, nueva reina en la categoría de Acordeonera Menor.

Una preparación a distancia

Desde los 9 años Majo se interesó con especial pasión por ejecutar el acordeón y al no tener profesores de este instrumento de viento en su zona, su familiares comenzaron a buscar algunas alternativas que le permitieran perfeccionar su técnica y alimentar sus conocimientos en la ejecución los cuatro aires vallenatos.

Y aunque pasó un buen tiempo aprendiendo de manera empírica no se desanimó y en el camino aparecieron figuras como los reyes vallenatos 2009 Sergio Luis Rodríguez y 2011 Almes Granados, quienes de manera virtual pulieron su talento gracias a la magia de internet.

“Mis profesores saben transmitir muy bien sus conocimientos y a través de videollamadas y de internet me ponían muchas tareas que iba repasando a diario luego de ir al colegio. Todo esto me sirvió para hoy ver este resultado tan maravilloso. Ahora creo que la tecnología todo lo permite y soy muestra de esto”.

La joven se veía muy emocionada no sólo por el respaldo de su comitiva que agitaba sus pancartas por todos los alrededores del centro recreacional La Pedregosa, sino porque también recibió el respaldo de los vallenatos.

“Este es el festival musical más grande del país y no me lo puedo creer que ahora sea la reina, es algo que empiezo a disfrutar y que agradezco mucho porque no es fácil que una cachaca venga a ganarse esta corona. Aquí empieza todo porque sueño también con ser cantante, mejor dicho una juglaresa”.

Recientemente lanzó su primer sencillo ‘Pegaito’, escrito por Deiner Chamorro. El tema ya ha superado las 100 mil visualizaciones y se convierte en la punta de lanza de un proyecto serio.

“Y esto está que explota/Si besa mi boca, le sube la nota cuando me provoca/ Y eso se le nota, le encantan mis besos/Quiere más de eso, le doy sin pretextos”, reza en una parte de la canción que cuenta con videoclip.

Rodeada de los grandes

María José a sus 12 años, ya ha logrado destacarse en varios escenarios como en Estados Unidos, a través de la invitación que le hizo el cantante Elder Dayan Díaz en su tour “Reina Guajira”; también acompañó al hijo de Diomedes Díaz en su homenaje en el Festival Mar de Acordeones de Santa Marta.

‘Majo’ ha compartido con otros grandes del género vallenato como lo son: Nelson Velásquez, Diego Daza y Poncho Zuleta, quienes han destacado su talento con el acordeón y le han brindado de subirse con ellos en importantes tarimas y escenarios.