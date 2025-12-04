La Real Academia de la Lengua Española (RAE) aclara constantemente las dudas que surgen entre los propios hispanohablantes sobre el español, un idioma que experimenta cambios en su permanente adaptación a las necesidades de quienes lo utilizan.

La misión de la RAE es velar por que estos cambios “no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico”, según establece el artículo primero de sus actuales estatutos.

De conformidad con este mismo texto, la RAE debe “cuidar igualmente de que esta evolución conserve el genio propio de la lengua, tal como este ha ido consolidándose con el correr de los siglos, así como de establecer y difundir los criterios de propiedad y corrección, y de contribuir a su esplendor”.

Es por esto que decenas de usuarios de redes sociales consultan a diario, especialmente en X (antes Twitter), a la RAE sobre las inquietudes que tienen acerca de significados, así como de la ortografía y la gramática de palabras y oraciones.

Aprovechando las herramientas tecnológicas del mundo de hoy, la RAE suele contestar diariamente a las dudas más frecuentes que los internautas exponen en sus publicaciones de redes sociales.

“Subir para arriba” y “bajar para abajo”

Entre las consultas más comunes están las que tienen que ver con oraciones redundantes, por ejemplo: “subir para arriba” y “bajar para abajo”.

A muchas personas les causan conflicto estas expresiones porque no es necesaria la mención de la dirección del movimiento, pues se da por entendido con el verbo.

La Real Academia de la Lengua Española se pronunció sobre esta cuestión y aclaró que sí son válidas estas expresiones, pese a la redundancia que contienen.

“Sí, se considera válido. A pesar de que construcciones como ‘subir arriba’, ‘bajar abajo’, ‘entrar dentro’ o ‘salir fuera’ pueden resultar redundantes, la información que aportan los adverbios suele ser necesaria, por lo que en el contexto adecuado se pueden considerar construcciones válidas: Cuando subas arriba, llévate la almohada”, explicó la RAE.