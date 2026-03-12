En ocasiones el español puede resultar confuso para los mismos nativos por sus excepciones o por confusiones que se arraigan a la misma cultura. Pasó con el participio irregular del verbo imprimir, analizando la “regla” general del resto de verbos podríamos decir que sería “imprimido”, sin embargo, por mucho tiempo no fue recomendado utilizar, pues es un verbo irregular y lo “correcto” era impreso. Confusiones, digamos, con todo el sentido.

Algo parecido pasa con la frase “buenos días” y es que si comparamos con el resto de idiomas dicha frase no es en plural sino en singular (buen día). Y aunque parezca irrelevantes es importante conocer si existen diferencias y cuál es la forma correcta de expresar este saludo en chats donde pasamos buen tiempo del día.

“Las dos formas de saludo —y también de despedida— son correctas y significan lo mismo. El uso del plural buenos días, opción tradicional y aún hoy predominante en el español general, puede deberse a la analogía con otros plurales expresivos típicos de salutaciones y fórmulas de cortesía (saludos, recuerdos, gracias, felicidades, etc.)”, explica la Real Academia de la Lengua Española (RAE).

Dice la RAE que la variante buen día, que como fórmula de saludo prácticamente no se usa en España, alterna con buenos días en casi toda América, y es especialmente frecuente en el área rioplatense (Argentina), donde quizá se deba al influjo del italiano, ya que en esa lengua, como en otras de nuestro entorno, este tipo de fórmulas de saludo se emplean siempre en singular (buon giorno, good morning, bonjour, bom dia…).

“Ambas fórmulas pueden usarse como despedida; en ese caso, buen día está más extendido y se puede oír también en España, sola o en la expresión que tengas/tenga/tengáis/tengan un buen día”, precisan.

De las dos, solo buenos días forma locución verbal con el verbo dar, por ejemplo, «Al descolgar el auricular, Dionisio Kauffmann oyó una voz meliflua que le dio los buenos días».

Así las cosas, si está chateando con alguien a través de cualquier aplicación de mensajería instantánea o mediante un correo, las dos formas (buen día y buenos días) son válidas para usar, pues ambas expresan un saludo en la mañana, en Colombia hasta las 11:59 a.m.

“incomodidad” o “malestar”, mejor que “disconfort”: RAE

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que voces como “incomodidad”, “molestia” o “malestar” son preferibles a “disconfort”.

En las noticias, no obstante, a veces se leen frases como “Pueden tener un resultado no buscado, ya sea una alergia en la piel o un disconfort digestivo”, “Con temperaturas debajo de los 15 grados comienza la sensación de disconfort térmico” o “Está seguro de que el disconfort impulsa las buenas ideas”.

Frente a “confort”, que es un sustantivo asentado con el sentido de ‘bienestar o comodidad’ (aunque sustituible por estos mismos términos), no se aconseja el empleo de “disconfort” como equivalente de “incomodidad”, “molestia” o “malestar”, según el contexto, uso que viene motivado por la forma inglesa “discomfort”, con “m”, de acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”.

Por tanto, en los ejemplos habría sido mejor escribir “Pueden tener un resultado no buscado, ya sea una alergia en la piel o un malestar digestivo”, “Con temperaturas debajo de los 15 grados comienza la sensación de malestar térmico” y “Está seguro de que la incomodidad impulsa las buenas ideas”.