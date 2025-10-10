Ante las muchas dudas que siempre se debaten, principalmente ahora en las redes sociales, sobre los errores ortográficos o la forma correcta de escribir o decir algunas palabras, siempre la Real Academia Española funciona como guía.

Uno de esos debates es sobre la forma correcta de usar el participio del verbo imprimir, “impreso” o “imprimido”.

Ante esto, la RAE, más de una vez, ha aclarado que ambas palabras son correctas, pero que existen diferencias en cuanto al contexto y frecuencia.

Diferencias en el uso de “impreso” e “imprimido”:

Impreso

Se usa tanto con los verbos haber (he, has, ha…) como en función de adjetivo.

Ejemplos:

“He impreso los documentos para la reunión”.

“El libro impreso en 2020 ganó un premio”.-

Es la forma más común y la más recomendada por la RAE.

Imprimido

La RAE la acepta sobre todo en usos con el verbo haber, no tanto como adjetivo.

Ejemplos:

“He imprimido varias copias del informe”.

¿Se debe decir ‘habemos’ o ‘hemos’? Esto explica la RAE

Hablar español correctamente implica conocer ciertas reglas gramaticales y evitar errores comunes. Uno de ellos es el uso de la palabra “habemos”.

La Real Academia Española (RAE) es clara en decir que no se utiliza, salvo una excepción muy específica.

La forma correcta del verbo haber en primera persona del plural es “hemos”, no “habemos”. Este último es un uso antiguo que hoy se considera incorrecto y propio del lenguaje popular, especialmente cuando se usa como auxiliar.

Ejemplos está mal decir: “habemos llegado temprano”, es correcto decir “hemos llegado temprano”. Además, no se debe usar “habemos” con el sentido de “somos” o “estamos”.

Por ejemplo: “habemos cinco en la reunión”, es correcto: “somos cinco en la reunión” o “estamos cinco presentes”.

La única excepción en que “habemos” es aceptado en el español actual es en la expresión: “nos las habemos con…”, que significa enfrentar o lidiar con algo o alguien.

Entonces puede usarlo: “ya sabemos con quién nos las habemos” o “Nos las habemos con un problema difícil”.

“Solo es admisible hoy en la lengua culta el uso de la forma habemos como primera persona del plural del presente de indicativo de la expresión coloquial habérselas con una persona o cosa (‘enfrentarse a ella o tratar con ella a la fuerza’)”, explicaron.