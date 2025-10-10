Ya está disponible la nueva canción original Zoo, que forma parte de Zootopia, la nueva aventura animada de Walt Disney Animation Studios. El sencillo es interpretado por Shakira, quien regresa como la voz en inglés de Gazelle, la artista pop más grande de esta producción.

La música y la letra de Zoo fue escrita por Ed Sheeran, Blake Slatkin y Shakira. La canción está producida por Blake Slatkin, Alex (A.C.) Castillo, Shakira y Ed Sheeran.

La música original está compuesta por el ganador del premio de la Academia Michael Giacchino y forma parte de la banda sonora que se lanzará el viernes 21 de noviembre, previo al estreno en cines de la película el 27 de noviembre.

Zoo conquistará a los fans del exitoso himno Try Everything, presentado en la película original ganadora del Oscar, Zootopia, estrenada en 2016.

Los policías amateurs Judy Hopps (voz en inglés de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (voz en inglés de Jason Bateman) se encuentran tras la pista de un gran misterioso cuando Gary De’Snake (voz en inglés de Ke Huy Quan) llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.

Para resolver el caso, Judy y Nick deberán infiltrarse en nuevas y sorprendentes partes de la ciudad, donde se pondrá a prueba su creciente alianza como nunca antes. El elenco de voces en inglés incluye a Fortune Feimster, Andy Samberg, Idris Elba, Patrick Warburton, Quinta Brunson, Nate Torrence, y Shakira, quien regresa como la voz en inglés de Gazelle. La película está dirigida por el equipo ganador del Oscar, compuesto por el Chief Creative Officer Jared Bush y Byron Howard; Yvett Merino es la productora.