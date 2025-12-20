Detrás de cada plano de ‘Zootopia 2’ hay meses, y en algunos casos años, de trabajo minucioso que el espectador común no suele notar, pero que resulta clave para que el mundo animal creado por Disney funcione con naturalidad. Una de esas piezas fundamentales es la animadora colombiana Daniela Restrepo, quien integró el equipo de Character Effects, conocido en la industria como CFX.

Restrepo trabajó en la película durante un periodo de seis a siete meses, aunque aclara que el proceso completo del largometraje se extiende mucho más en el tiempo. “Mi departamento, obviamente, entra cuando la peli ya lleva dos o tres años en producción”, explica. Su rol se sitúa después de animación y se concentra en todo lo que no es rigidez: pelo, ropa, telas y pequeños movimientos secundarios que terminan de darle vida a los personajes.

“Mi función en específico son los efectos de personajes. Somos el departamento que va después de animación y nos encargamos de toda esa parte de la simulación de pelo, ropa, todo el pelaje, los vestidos, la ropa, todo eso que va de los personajes”, señala. Ese trabajo, aunque invisible para muchos, es el que permite que un pantalón se arrugue al caminar o que el viento mueva sutilmente el pelaje de un animal.

Uno de los datos que más llamó la atención antes del estreno de Zootopia 2 fue el volumen de pelo que maneja la película. Hay personajes con más de medio millón de pelos y jirafas que superan los nueve millones. Frente a esa cifra, Restrepo es clara al decir que nadie anima pelo por pelo de manera manual. “Gracias a las herramientas que tenemos, no tenemos que simular el pelo pelo a pelo. Utilizamos máscaras y el software nos ayuda a no tener que visualizar específicamente cada pelo, porque sería demasiado pesado”, explica.

El sistema permite trabajar con previsualizaciones que se acercan mucho al resultado final. “Cuando lanzamos el render, tenemos un resultado muy cercano a lo que estábamos viendo en el software”, dice. Esto resulta esencial en personajes complejos como Nick, cuya cola por sí sola concentra millones de pelos.

No todos los personajes reciben el mismo tratamiento. Los protagonistas tienen un cuidado individual, mientras que en el fondo del plano entra en juego la optimización. “No reciclamos los personajes principales, cada uno se trabaja uno a uno. Ya en los personajes del fondo empezamos a ser más recursivos”, cuenta. Allí entra el departamento de multitudes, que crea ciclos de animación reutilizables para llenar la ciudad sin que se sienta artificial.

Courtesy of Daniela Restrepo. Daniela Restrepo, artista visual colombiana.

Ese equilibrio es clave para que Zootopia se perciba como un mundo vivo. “Si no tenemos personajes atrás, se va a ver un mundo vacío. Queremos crear un mundo completo, y todos los departamentos ayudan a completar lo que ves en pantalla”, añade.

Una vez terminado el trabajo, llega el momento de soltar la película. Entre la entrega final y el estreno pasan algunas semanas, tiempo suficiente para tomar distancia. Luego viene una proyección especial para el equipo. “Es un momento demasiado especial. Nos sentamos todos los que trabajamos en la peli a verla y te quedas como: ‘wow, nosotros hicimos esto’”, recuerda.

Verla terminada cambia por completo la percepción del proceso. “Hay veces te centras tanto en la parte que estabas haciendo que te olvidas de lo que estaba haciendo el resto. Cuando lo ves todo junto, cobra sentido”, dice. Incluso escenas que durante la producción resultaron frustrantes terminan encajando. “Tuve una escena que me estaba tardando más de lo normal y no le encontraba el chiste. Ya cuando la vi en pantalla grande pensé: claro, toda esa dirección que me estaban dando era el camino correcto”.

Restrepo ha visto la película varias veces y asegura que siempre descubre algo nuevo. “Le encuentro detallitos que todo el equipo escondió ahí. Me encanta ver la reacción de la gente, sus risas, cuando descubren el misterio”, comenta. Para ella, la experiencia colectiva del cine es insustituible: “Verla en cine es muchísimo más bacano, porque es algo en conjunto”.

El estreno confirmó el impacto del proyecto: Zootopia 2 debutó como número uno en taquilla. Desde dentro del equipo, la sensación es de gratitud. “Estamos súper contentos de que a la gente le esté gustando tanto. Le pusimos mucho amor y nos encanta ver que la gente lo está disfrutando”, concluye.

El trabajo de Daniela Restrepo resume una realidad poco visible del cine animado: detrás de cada risa y cada emoción hay capas de técnica, paciencia y decisiones invisibles que sostienen la ilusión. En Zootopia 2, ese trabajo silencioso también tiene sello colombiano.

